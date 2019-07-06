خالد عبدالرحمن ينتقد مهندس الصوت في حفل ”النماص“ بالسعودية (فيديو)

أظهر الفنان السعودي خالد عبدالرحمن غضبه من مهندس الصوت في الحفل الذي أحياه في ”النماص“ جنوب السعودية، لينتدقه أمام الجمهور.

جاء ذلك أثناء أداء عبدالرحمن أغنية ”الحب الكبير“، حيث شعر خالد بتداخل الصوت في الميكروفون الموجود بأذنه.

ووجه خالد عبدالرحمن حديثه إلى مهندس الصوت قائلاً: ”يا مهندس الصوت، هل فيه أحد يتدخل غيركم، أنت من أنت عفوًا، لأنك شتت أفكاري، وأنت مالك سنع، السنع هناك، اسمحولي أضبط الصوت لأن الصوت في أذني سيىء“.

#خالد_عبدالرحمن_في_النماص مشاهد من الحفل : 01:بعد ماأفسد عليه أغنيه الحب الكبير خالد يفصل على مهندس الصوت ( مالك سنع ) ???? 02: عقالك لاتحذفه يستاهل هامتك . خالد يحتوي المعجب بالسلام عليه. pic.twitter.com/H9PRGcVwCf — درب آلعنا (@tofe16) July 4, 2019

ولكن خالد عبدالرحمن عاد بعد الاستراحة واعتذر لمهندس الصوت، مؤكدًا أنه يريد أن يقدم أعمالاً جيدة للحضور دون مضايقات أو وجود ما يعكر صفو الحفل.

كان عتب محب له وهنا يعتذر ابونايف من مهندس الصوت pic.twitter.com/ZUFv2iDtbI — درب آلعنا (@tofe16) July 5, 2019

وكان خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر، قد غنيا في حفل النماص الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، تفاعل الجمهور مع الأغاني التي قدماها بشكل كبير.