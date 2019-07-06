منهم صابر ونانسي ومروان خوري ..نجوم عرب يحيون مهرجان قرطاج في تونس

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي في تونس، عن برنامج الدورة الجديدة التي ستلتئم في الفترة الممتدة بين الـ 12 من تموز/ يوليو والـ 17 من آب/ أغسطس المقبل، بمشاركة نجوم دوليين ومحليين.

وسيتضمن البرنامج 13 عرضًا موسيقيًا منها 5 عروض دولية، إضافة إلى العروض المسرحية المتنوعة والتي سيؤثثها جملة من المسرحيين التونسيين، في حين سيحيي النجم العربي صابر الرباعي حفل الاختتام.

وقال مدير مهرجان قرطاج الدولي، إنّ جميع الحفلات التي سيتم تقديمها على ركح مهرجان قرطاج ستكون حدثًا متميزًا وناجحًا، إضافة إلى العرض الموسيقي الذي ستؤمنه فرقة ”هاملين“ التي ستقدم نوعًا جديدًا من الموسيقى.

وستحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا يوم 3 آب/ أغسطس المقبل، بينما سيلتقي النجم مروان خوري جمهوره يوم 16 آب/ أغسطس، أما الفنانة السورية فايا يونان فستحيي حفلًا يوم 27 تموز/ يوليو الجاري.

وسيفتتح المهرجان الموسيقي التونسي محمد علي كمون بعرض يحمل عنوان ”24 عطرًا“ ، وهو عرض موسيقي سيسافر بالجمهور التونسي إلى 24 محافظة تونسية، ليكتشف التراث الموسيقي للبلاد.

وفي حديثه مع ”إرم نيوز“، قال الموسيقي التونسي محمد علي كمون، إنّ ”24 عطرًا“ مشروع موسيقي يستلهم المكونات الموسيقية من الذاكرة الفنية والتقليدية التونسية، وإنه أصبح لديه جمهوره في تونس وخارجها.

وأضاف أنّ ”أول سهرة لعرض ”24 عطرًا“، انطلقت العام 2016، في أيام قرطاج الموسيقية وقدمت عرضًا خاصًا بالتراث الموسيقي للجنوب التونسي.

وسيتخلل فعاليات المهرجان عروضًا مسرحية متنوعة، منها مسرحية ”ولد شكون“ للممثلة التونسية جميلة الشيحي، وعرضًا مسرحيًا بعنوان ”ولد أموا“ ومسرحية ”لاهكا لا هكا“ للممثل الشاب نضال السعدي.

من جهة أخرى، سيشهد مهرجان قرطاج الدولي سهرة مميزة يؤثثها مجموعة من الفنانين الشعبيين بتقديم عرض ”النوبة“، وهو عرض للموسيقى الشعبية والبدوية تم عرضه للمرة الأولى على مسرح مهرجان قرطاج خلال العام 1991، وما زال إلى اليوم يحظى بشعبية كبيرة، إضافة إلى عرض ”الزيارة“ للتونسي سامي اللجمي.