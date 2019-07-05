عمرو واكد وخالد أبو النجا يطعنان بقرار شطبهما من ”المهن التمثيلية“ بمصر

طعن الفنانان المصريان عمرو واكد وخالد أبو النجا، رسميًا أمام الجهات القضائية بقرار نقيب المهن التمثيلية في مصر، بشطب عضويتهما من النقابة.

وقال المحامي المصري مالك عدلي، عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“ إنه تقدّم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على شطب عضوية الفنان عمرو واكد، والفنان خالد أبو النجا.

وأوضح ”عدلي“ أنه أودع يوم الخميس بصفته وكيلًا عن الفنان عمرو واكد بالاشتراك مع زياد العليمي المحامي، بصفته وكيلًا عن الفنان خالد أبو النجا، عريضة الطعن رقم 52538 لسنة 73 قضائية شق عاجل على قرار نقيب المهن التمثيلية بشطب عضوية الفنانين من نقابة المهن التمثيلية.

ولفت إلى أنهما ينتظران جلسة لاحقة أمام الدائرة الثانية قضاء إداري لنظر الطعن.

وفي شهر مارس الماضي، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي، قرارًا بشطب عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أنها تعتبر ما حدث من العضوين خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، لتآمرهما ضد الوطن، واعتبارهما خائنين لمصر ولشعبها بعد التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة.

وجاء قرار النقابة على خلفية مشاركتهما في جلسة بالكونغرس الأمريكي للتعبير عن آرائهما السياسية تجاه الدولة المصرية.