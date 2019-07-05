مدير مهرجان ”بنزرت“ يوضح سبب إلغاء حفل لطيفة التونسية

كشف مدير مهرجان ”بنزرت“ الدولي، أحمد الطريفي، عن السبب الرئيسي الذي دفع هيئة المهرجان لإلغاء حفل الفنانة التونسية، لطيفة، بعد أن عرضوا عليها احياء حفل الاختتام.

وقال الطريفي في حديث مع ”إرم نيوز“، إن إدارة المهرجان قامت منذ انطلاقها في التحضير لبرامجها، بالاتصال بعدد كبير من الفنانين بينهم الفنانة التونسية لطيفة، لمعرفة أهم طلباتهم والتزاماتهم المهنية، ومن ثمّ قامت اللجنة بدراسة هذه المعطيات وقررت عدم التعاقد مع عدد من الفنانين.

وأكد الطريفي أن إدارة المهرجان لم توقع عقدًا مع لطيفة، بل قامت بالاتصال بها فقط لمعرفة طلباتها، مشيرًا في نفس السياق إلى أن لطيفة نجمة تونسية ولها قاعدة جماهيرية وستكون حاضرة في الدورات القادمة.

من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من إدارة المهرجان الدولي في صفاقس لـ“إرم نيوز“، أن إدارة المهرجان قررت إلغاء حفل لطيفة بعد أن رفضت وزارة الثقافة التونسية دعمه.

وقال ذات المصدر، أن إدارة المهرجان اتفقت في البداية مع وزارة الثقافة التونسية على دعم حفل الفنانة لطيفة باعتبار أن أجرها مرتفع، لكنها فوجئت بعد ذلك بتراجع الوزارة عن الاتفاق، فاضطر القائمون على المهرجان إلى الغاء الحفل باعتبارهم لا يملكون ميزانية كافية لدفع مستحقات النجمة التونسية.