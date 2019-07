بسبب صورتها الجريئة.. رانيا يوسف تحظر إبراهيم سعيد

قررت الفنانة المصرية رانيا يوسف، وضع حد لتعليقات لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إبراهيم سعيد، على إطلالاتها، عبر حساباتها الشخصية، حيث قامت بحظره نهائيًا من قائمة المتابعين.

الأمر بدأ بنشر رانيا صورة جريئة لها عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يبرز مفاتن جسدها، ليقوم إبراهيم سعيد بوضع تعليق اكتفى فيه بكتابة نقاط، دون أي كلمات قد تدينه.

لكن رد فعل رانيا جاء مفاجئًا، حيث كتبت تعليقًا قالت فيه ”block“، ليرد عليها إبراهيم بطريقة ساخرة: ”أحلى بلوك“، معبرًا عن عدم مبالاته بحظرها له على ”تويتر“.

Wishing you a weekend full of love and laughter! ???? pic.twitter.com/XS1Gyy5h2V

— رانيا يوسف (@RaniahYousief) July 4, 2019