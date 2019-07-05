نوال الزغبي تحسم الجدل بشأن علاقتها بوائل كفوري (فيديو)

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إنها تعتبر النجم اللبناني وائل كفوري، صديقًا، لكن هذا لا يمنع أن وائل يعجب كل النساء، لكنه صديقها، وذلك تعليقًا على التصريح الأخير الذي انتشر بشأن طلبها الزواج من مواطنها وائل كفوري.

وأكدت الزغبي في مقابلة لها، أنها لا تطلق تصريحات قوية بغرض إثارة الجدل، ولكن تقول كلامًا صريحًا طالما لا يؤذي أحدًا.

ووصفت الزغبي، وائل كفوري، بأنه شخص مرح و“مهضوم“ وتحبه كثيرًا، لافتًة إلى أنه تحدث معها بشأن طلبها الزواج منه قائلًا لها: ”متى؟“، فأجابته: ”قريبًا“.

وعن إثارة الجدل بسبب هذا التصريح، خاصة أنه تصادف مع إعلان وائل كفوري طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة، قالت: ”إذا بالصين بتعلق أنا بتحمل الطراطيش“.

يذكر أن النجم اللبناني وائل كفوري، حرص على الاحتفال مع مواطنته النجمة نوال الزغبي، بعيد ميلادها، قبل أيام وسط حضور مجموعة من أصدقائها المقربين، منهم نيشان، وريما نجيم.