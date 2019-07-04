مطار لبنان يرد على غضب نانسي عجرم.. ووزيرة السياحة تتدخل

ردّ المسؤولون في مطار لبنان على انتقادات وغضب النجمة اللبنانية نانسي عجرم، التي كشفت عن تجاهل المسؤولين اللبنانيين لتطوير المطار، وعدم مراعاتهم لحقوق المرأة الحامل والأطفال الصغار.

وأصدر مسؤولو المطار بيانًا صحفيًا كشفوا فيه عن متابعتهم لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام من انتقادات للزحام الشديد الذي يشهده المطار.

وأشار البيان إلى أن الازدحام الذي تحدث عنه البعض كان في وقت الذروة، ونتج عن هبوط 9 طائرات في أقل من ساعة بمعدل 1769 راكبًا، وهو ما استوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خاصة جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية.

ونفى البيان ما أوردته المطربة اللبنانية نانسي عجرم، في تغريداتها عبر ”تويتر“، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشددًا على أن ما صدر بشأن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح.

واستشهد البيان بكاميرات المراقبة التي رصدت وصول الفنانة إلى قاعة الوصول في الساعة 23:29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23:41، إذ إن انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة.

ووجّهت قيادة جهاز أمن المطار دعوة للمواطنين بالتحلي بالصبر؛ لأن مطار بيروت الدولي يستوعب تسعة ملايين مسافر سنويًا، ويترافق ذلك مع أعمال التحديث والتوسعة في المطار؛ بهدف إجراء كل ما يمكن من تحسينات لتسهيل حركة مرور المسافرين.

من جهتها، أعلنت نانسي عجرم، عن تلقيها مكالمة هاتفية من وزيرة السياحة اللبنانية ريا الحسن، للاستفسار عما حدث معها في المطار.

وكتبت نانسي: ”حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية، بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت“.