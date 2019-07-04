حسام حبيب يوضح حقيقة مرض شيرين وسبب إلغاء حفلها في ”قرطاج“

كشف المطرب المصري حسام حبيب، حقيقة الأنباء التي جرى تداولها بشأن مرور زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب بأزمة صحية، بعد اعتذارها عن إحياء حفلها بمهرجان قرطاج.

وقال حبيب في تصريح خاص لإرم نيوز، إن كل ما نشر بشأن الحالة الصحية لزوجته النجمة شيرين عبدالوهاب وبشأن مرضها ليس له أي أساس من الصحة، وأن اعتذارها عن حفل قرطاج جاء بسبب الاختلاف في وجهات النظر ليس أكثر.

وأضاف أنه وزوجته في رحلة إلى أمريكا من أجل بعض الارتباطات الفنية، وليس إلى لندن للعلاج كما أشيع، ومن المقرر عودتهما خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطهما الفني في مصر، مطالبًا مروجي الإشاعات وبعض الصحفيين بالكف عن نشر الأخبار الكاذبة، والتأكد من الخبر قبل نشره.

وكانت شيرين عبدالوهاب ألغت حفلها بمهرجان قرطاج 2019 الذي كان مقررًا إقامته في الـ 17 من أغسطس المقبل، وحل النجم اللبناني عاصي الحلاني كبديل لها.