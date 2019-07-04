إلغاء حفلين للفنانة لطيفة التونسية

فوجئت الفنانة التونسية لطيفة بإلغاء حفلين لها في تونس، إذ كان من المقرر أن يكون الأول هو حفل افتتاح مهرجان صفاقس، والثاني كان حفل ختام مهرجان بنزرت الدولي، مشيرة إلى أن هناك حملة ضدها لمنعها من الغناء في بلادها.

جمهورى الغالى فى بلادى تونس نحبكم برشه واذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لى اولا ودعم كل جمهوري فى الوطن العربى .ولكن للأسف هنالك حملة ضدى لا اعرف مصدرها ولا سببها . — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وقالت في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“: ”جمهورى الغالي في بلادي تونس نحبكم برشا وإذا انا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي أولا ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها“.

اعتذر لجمهورى الغالى فى صفاقس اولا فقبل موعد الحفل اللذى أعلنت عنه البارحه فى برنامج #منا_وجر بخمسة ايام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولى وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخص بلغت اليوم بان الحفل ألغى. لماذا وما السبب لا اعرف. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

وأضافت: ”أعتذر لجمهوري الغالي في صفاقس أولًا فقبل موعد الحفل الذي أعلنت عنه البارحة فى برنامج #منا_وجر بخمسة أيام وهو افتتاح مهرجان صفاقس الدولي وبعد أن تلقينا كل تذاكر السفر لمجموعة 12 شخصًا أبلغت اليوم بأن الحفل ألغي، لماذا وما السبب لا أعرف“.

وتابعت: ”كذلك كان هناك اتفاق بيني وبين مهدى السيفاوي على ختام مهرجان بنزرت الدولي يوم 20/8، أبلغنى اليوم أن الحفل ألغي أيضًا“.

كذلك كان هنالك اتفاق بيتى وبين الله الفاضل مهدى السيفاوى على ختام مهرجان بنزرت الدولى يوم 20 /8 . ابلغنى اليوم ان الحفل الغي أيضا. — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 4, 2019

ووجهت لطيفة رسالة إلى وزير الثقافة التونسي، قائلة: ”أتمنى إجابة رسمية من السيد وزير الثقافة محمد زين العابدين على ما يحصل معي منذ 9 سنوات ومَن وراء هذه الحرب وما سببها، وأعتذر مرة أخرى لجمهوري وولاد بلادي في كل تراب الجمهوريه التونسية، أحبكم وفضلكم عليا بعد ربنا كبير.. من له مصلحة فى تغييبي عن جمهوري فى تونس؟“.