أشرف عبدالباقي يكشف عن موعد الموسم الأخير من ”مسرح مصر“‎

كشف الفنان المصري أشرف عبدالباقي، عن موعد الموسم الأخير من ”مسرح مصر“ موضحًا أن الموسم السابع المنتظر عرضه بدءًا من موسم عيد الأضحى المقبل سيكون الأخير.

وحسم تصريح أشرف عبدالباقي، الذي جاء عبر مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن انفصاله عن ”مسرح مصر”، ومغادرة الفرقة التي أسسها.

وقال الفنان المصري، خلال تعليقه على الفيديو:“الموسم السابع والأخير، انتظرونا في آخر موسم لمسرح مصر أول أيام عيد الأضحى في فندق جراند نايل تاور، مستنينكم“.

وفي مقطع الفيديو قال ”عبدالباقي“ إن“مسرح مصر استمر على مدار 7 أعوام تم خلالها عرض 120 مسرحية“، موضحًا أن ”أعضاء الفرقة أصبحوا نجومًا، وقدموا أدوارًا قوية في السينما والتلفزيون“.

وأضاف أن“هذا الموسم هو السابع، وسيكون الأخير للفريق، وأن الموسم الجديد سيضم جميع أعضاء الفرقة، متمنيًا أن تحوز العروض على إعجاب الجمهور.

وداعب أشرف عبدالباقي، بعض أعضاء الفرقة، لأخذ رأيهم في الأمر، ومنهم: علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وويزو، وحامد الشراب، وإبرام سمير، الذين تمنوا أن يكون الموسم قويًا، فيما قال حمدي الميرغني، بطريقة كوميدية:“منوعدهمش أوي إنه يكون قوي زي اللي قبله“.

يُذكر أن فرقة ”مسرح مصر“، أسسها أشرف عبد الباقي، وتضم: علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة ”أوس أوس“، وكريم عفيفي، ودينا محسن، ”ويزو“، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد الشراب، وبيشوي طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، والعروض المسرحية من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد.