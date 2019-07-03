شيرين عبدالوهاب تلغي حفلها في تونس.. تعرف على السبب

اعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إحياء الحفل المقررة إقامته في مهرجان قرطاج بتونس، يوم 17 أغسطس المقبل.

وذكرت تقارير صحفية في مصر أن شيرين أخبرت إدارة المهرجان بأنها لن تستطع إحياء الحفل، بسبب معاناتها من أزمة صحية.

وأوضحت التقارير أن الفنانة المصرية سافرت إلى لندن منذ أيام لتلقي العلاج، ومن المقرر أن تخضع له لفترة طويلة قد تمتد إلى أكثر من شهر.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ معرفة تفاصيل مرض شيرين عبد الوهاب، حيث تتكتم على الأمر، هي وزوجها الفنان حسام حبيب.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد ”نساي“ الذي حقق نجاحًا كبيرًا، بحسب النقاد ومنافذ البيع، كما أحيت عددًا من الحفلات في الدول العربية والأوروبية ترويجًا للألبوم.