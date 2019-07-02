فجر السعيد تهدد بلقيس فتحي باللجوء للقضاء بسبب ”تغريدة“

هددّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، المطربة اليمنية بلقيس فتحي، باللجوء للقضاء وذلك بسبب تغريدة أطلقتها بلقيس، عبر حسابها على ”تويتر“، اليوم، معلنًة أنها ستعطيها فرصة حتى الأحد المقبل، لتوضيح من تقصد بما قالته خاصًة بعدما وصفتها بـ“الناموسة“ بحسب قولها.

وأعادت فجر السعيد، تغريدة بلقيس، عبر حسابها على موقع التغريدات ”تويتر“، معلقة: ”حجيه مساج الله بالخير، لا يكون أنا المقصودة بالتغريدة؟!! معاك لي الأحد الجاي إذا ما وضحتي لمتابعينك إن أنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدك“.

حجيه مساج الله بالخير .. لايكون انا المقصوده بالتغريده ؟!! معاچ لي الأحد الجاي اذا ما وضحتي لمتابعينج إن آنا المقصود سأضطر آسفه لرفع قضيه ضدچ.. معاج لي الأحد تقدرين تنفين انچ تقصديني .. واتمنى تكونين شجاعه وتردين .. اي او لا وشكرا https://t.co/QPuw8qWq0K — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) July 2, 2019

وكانت قد ارتفعت حدة التلاسن بين المطربة اليمنية بلقيس فتحي، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، وذلك منذ إعلان فجر، استدعاءها في النيابة إثر قضية رفعتها عليها بلقيس، قبل أسبوع.

ونشرت بلقيس فتحي، تغريدة جديدة عبر حسابها على ”تويتر“، كتبت فيها: ”ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها“.

ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها

الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة ☕️☕️☕️

هي اللي بدت ???????? — Balqees (@BalqeesFathi) July 2, 2019

وتابعت المطربة اليمنية: ”الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليًا احتسي القهوة، هي اللي بدت“.

وحملت تغريدة بلقيس، كثيرًا من التلاسن، خاصًة أن تعليقات الجمهور ألمحت إلى أنها تقصد فجر السعيد، إضافة إلى أنها وضعت حذاء أحمر في نهاية تغريدتها ما يحمل إسقاطًا على فجر السعيد التي ألمحت إلى إهانة المطربة السورية أصالة، للبحرين بسبب مقطع فيديو حذائها الشهير.

وكانت فجر السعيد، قد كشفت الأسبوع الماضي، أنّ بلقيس فتحي، رفعت دعوى قضائيّة ضدّها، وعلى إثرها، تمّ استدعاؤها من النّيابة، للمثول أمام التّحقيق.

المطربه اللي صارت حسب كلامها إماراتيه #بلقيس رافعه علي قضيه في بلدي الكويت … امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني احمد فتحي ووالمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربه البحرينيه اصاله …. يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي والا مايصير ???? pic.twitter.com/yw6OkShxhd — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) June 20, 2019

وبعدها كتبت بلقيس: ”بعز القائلة“ عبر تويتر، وهو ما فسره جمهورها على أنه رد على فجر السعيد وفقا للأزمة بينهما، وجاءت تعليقاتهم كلها عليها، وهو ما استفز فجر السعيد التي طلبت من بلقيس توضيحا.

وكتبت بلقيس، تغريدة قبل أيام جمعت بين الضحك وأخرى بحركة شيطانية، فسرها الجمهور على أنها في إطار الرد على فجر السعيد، التي هددتها بشكوى قضائية، بعد مهلة اليومين.

ويعود الخلاف بين الإعلاميّة الكويتيّة، والمغنية اليمنيّة، إلى هجوم شنّته السعيد، على والد بلقيس، الفنّان، أحمد فتحي، بعدما صرّح بأنّه ملك العود، وليس الفنّان السّعوديّ، عبادي الجوهر.