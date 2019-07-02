حلا الترك ترد على ظهور زوجة أبيها دنيا بطمة بالبكيني بمقطع فيديو

استعرضت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، حشمة والدتها منى السابر، خلال مقطع فيديو قصير، ما جعل المتابعين يشيدون بوالدة حلا، مقارنة بزوجة أبيها الفنانة المغربية دنيا بطمة، خاصة بعد ظهور الأخيرة بـ“بكيني“ داخل حمام سباحة بمنزلها، منذ أيام.
ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو لـ ”حلا“ و“السابر“، تحدثت فيه حلا إلى متابعيها خلال بث مباشر على حسابها بموقع ”سناب شات“، وبجانبها والدتها تشيد بإعجاب المتابعين بابنتها.
وكانت دنيا بطمة قد أثارت جدلاً واسعاً منذ أمس، عقب نشرها صورا لها بداخل حمام سباحة، بملابس بدت كأنها ”بكيني“، ما عرّضها لانتقادات حادة من قبل متابعيها.
وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع والدة حلا الترك، التي ظهرت بالحجاب، فيما عبّر بعضهم عن جمال الفنانة الشابة، مطالبينها بكسب رضا والدتها، وعدم الميل نحو مقاطعتها من أجل أشخاص آخرين.
جدير بالذكر أنه حتى الآن لم تحدث أي بوادر إيجابية في العلاقة بين دنيا بطمة وأولاد زوجها، حلا ومحمد، رغم أن عبدالله الصغير يزور منزل والده وزوجته بين وقت وآخر.
وكانت دنيا بطمة قد أعلنت في رمضان أنها تطلب المسامحة من حلا الترك وحماتها مها الترك في حال صدر منها أمر مسيء في حقها.
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