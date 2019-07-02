أحمد خميس يعلق على ظهور زوجته مشاعل الشحي دون حجاب (فيديو)

علّق الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، على ظهور زوجته ومواطنته الإعلامية مشاعل الشحي دون حجاب، في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“.

وقال خميس: ”هذا الشيء ما يخصني أبدًا.. هذا الشيء يخص مشاعل.. هادا الشيء حرية شخصية منها إذا هي تريد ترتدي حجابها ترتديه“.

وأضاف، في مقطع فيديو له عبر ”إنستغرام“: ”إذا هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو هي فقط تلبسه عشان أهلها قالولها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة“.

وتابع: ”للعلم أنا إذا قاعد أجبرها إنها تلبس شالتها وعبايتها، وبسبب ذلك يستوي الزعل ما بينا لأن أنا جبرتها على هالشي وهي من داخلها ما تبي تلبسه“.

واختتم: ”أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها.. موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها“.

وكانت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، أطلّت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن شعرها بالكامل؛ ما أثار الشكوك حول قرارها خلع الحجاب.

وتسبّبت مشاعل في جدل كبير بين المتابعين، الذين رأى بعضهم أنها كانت تنوي خلع الحجاب منذ فترة، وأنها كانت تمهد لهذا الأمر، بينما اتفق عدد آخر على أن هذا الأمر بينها وبين ربها، ولا يسمح لأحد محاسبتها على خصوصيتها.