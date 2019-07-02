نجوم عرب في ”مهرجان بنزرت“ الدولي بتونس بينهم نانسي عجرم و صابر الرباعي

تحتضن تونس، الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان بنزرت الدولي، وذلك في الفترة الممتدة بين الـ 12 من يوليو/تموز والـ 17 من أغسطس/ آب المقبل، بمشاركة نجوم كبار من تونس والعالم العربي.

وأكد مدير مهرجان بنزرت الدولي، أحمد الطريفي أن المهرجان سيشهد بضع مفاجآت، كما سيتخلل هذه الدورة عروض تونسية وأجنبية متنوعة.

وأضاف الطريفي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن نجومًا عربًا سيشاركون في الدورة الـ 37 للمهرجان، مؤكدا أن برنامج المهرجان سيكون ثريًّا ومتنوعًا.

من جانبه قال مسؤول بإدارة المهرجان في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن الفنان صابر الرباعي سيحيي حفلة الاختتام، أما النجمة اللبنانية نانسي عجرم فستحيي سهرة يوم الـ3 من أغسطس المقبل، وذلك بمشاركة نجوم آخرين على غرار الفنانة السورية فايا يونان، وأدهم نابلسي.

وأكد أن الجمهور سيكون على موعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي، وهي مجموعة تونسية، إذ سيتم للمرة الأولى برمجة عرض ”النوبة“، بعد 28 عامًا من عرضه العام 1991 على مسرح مهرجان قرطاج.

والنوبة التونسية، هوعرض للموسيقى الشعبية والبدوية تم عرضه للمرة الأولى على مسرح مهرجان قرطاج خلال العام 1991 ومازال إلى اليوم يعرض عبر شاشة القناة التلفزيونية الرسمية ويحظى بشعبية كبيرة باعتباره ضمّ في تلك الفترة أقطاب الموسيقى الشعبية مثل: لطفي بوشناق، وسمير الوصيف، واسماعيل الحطاب.

وتقول الهيئة المديرة للمهرجان، إنها تحاول الارتقاء بالمهرجان نحو الافضل والمحافظة على إشعاعه العالمي، إضافة إلى حرصها على تقديم عروض متنوعة تجمع بين الفن والموسيقى الشبابية والسينما .

وتأسس مهرجان بنزرت الدولي سنة 1982، وتقام فعالياته على مسرح المدرج الروماني بمدينة بنزرت وهي مدينة ساحلية تقع شمالي العاصمة تونس.

وعلى مدى السنوات الماضية، استقطب المهرجان أسماءً من الطراز العالي، مثل: أليسا وصابر الرباعي ويسرى محنوش وراغب علامة ولطفي بوشناق، كما نجحت الإدارات المتعاقبة على المهرجان في تقديم لوحات فنية مختلفة أثثها نجوم من دول عدة.