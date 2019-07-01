ما لا تعرفه عن عزت أبو عوف (فيديو إرم)

عن عمر ناهز 71 عاما رحل الفنان المصري عزت أبو عوف الذي وافته المنية في إحدى مستشفيات القاهرة بعد صراع مع أمراض مختلفة طالت أنحاء جسمه.

ما يجهله البعض عن الراحل أبوعوف أنه كان طبيبا متخصصا في أمراض النساء والتوليد قبل أن يكون فنانا، ومارس مهنة الطب مدة 15 عاما كاملة.

مواهب أبوعوف لم تتوقف عند هذا الحد فهو موسيقي أيضا وله مشوار في هذا المجال مع فرقة ”الفور إم“ التي ساهمت في شهرته بجوار شقيقاته في أواخر السبعينات.

اتجه أبو عوف إلى التمثيل في تسعينات القرن الماضي، وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم (آيس كريم في جليم).

وشارك في بطولة عشرات الأفلام والمسلسلات التليفزيونية، ومن أفلامه: (إشارة مرور، بخيت وعديلة، ليلة ساخنة، أسرار البنات، طيور الظلام، اضحك الصورة تطلع حلوة، بنات وسط البلد).

ومن أهم أعماله الدرامية ”مسلسل عفاريت عدلي علام، قضية نسب، ، لحظات حرجة، الملك فاروق، شيخ العرب همام، وزي زينيا وهوانم جاردن سيتي ”.

كما سطع نجمه من خلال العديد من البرامج الحوارية التلفزيونية التي استغل خلالها شعبيته الجارفة وسط فناني مصر.

تولى الفنان الراحل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورات عدة.

وآخر ظهور له كان في إعلان لإحدى شركات المحمول برفقة الفنان عمرو دياب

الفنان عزت أبو عوف عاجلته المنية قبل اكتمال تصوير فيلم ”كل سنة وانت طيب“، مع الفنان تامر حسني، ومسلسل بالحب هنعدي مع الفنانة سميرة أحمد