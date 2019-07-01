تشييع جثمان عزت أبو عوف في غياب نجوم الفن (صور)

شيعت عائلة الفنان المصري عزت أبو عوف جثمانه، ظهر اليوم الإثنين، وسط غياب من نجوم الفن باستثناء البعض القليل منهم، إلى جانب وزيرة الثقافة.

ورافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبوعوف، وشقيقته الفنانة مها أبو عوف التي حضرت من المملكة العربية السعودية، حيث كانت تتواجد بالمملكة لأداء العمرة، وللاستعداد لتقديم عروض مسرحية مع محمد هنيدي.

وشارك في جنازة الفنان الراحل بمسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، كلًا من: خالد النبوي، يسرا اللوزي، أشرف زكي نقيب الممثلين، والراقصة دينا، ومنير مكرم ومحمد مرزبان والكاتب الدكتور محمد العدل.

كما شاركت في تشييع الجثمان الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، إلى جانب البعض من محبي الفنان الراحل.

وتوفي عزت أبو عوف، فجر اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل في الكبد والقلب، وكان يتلقى منذ شهر ونصف العلاج في أحد مستشفيات منطقة المهندسين بالقاهرة.

وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم ”كل سنة وأنت طيب“ مع النجم تامر حسني، إلا أن آلام المرض حاصرته، وانتقل إلى المستشفى ليمكث بها شهرًا ونصف الشهر، حتى وافته المنية.