الفنان الكويتي عبدالله بهمن يعلن موعد حفل زفافه الثالث

دعا الفنان الكويتي عبدالله بهمن، محبيه وأصدقاءه لحضور حفل زفافه، المقرر أن يقام في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مضيفّا أنه حجز قاعة خاصة للحفل، ووجه دعوة خاصة لإخوانه لأجل الحضور.

وأوضح الفنان الكويتي، في مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، أنه تزوج قبل أيام؛ بسبب جملة والده الشهيرة ”طالع مع البيت“، مبديًا إعجابه بالجملة.

ووجه الفنان بهمن، الشكر لكل من هنأه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة عقد قرانه.

وكان الفنان الكويتي عبدالله بهمن، قد كشف عن عقد قرانه في أجواء عائلية، بينما لم يكشف عن زوجته، سواء اسمها أو نشر صورتها، ليسجل بذلك زواجه الثالث، في أجواء هادئة بعيدًا عن الاحتفالات الصاخبة التي تصاحب تلك المناسبات.

ونشر ”بهمن“، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، صورة له خلال عقد قرانه، وأرفقها بآية قرآنية: ”ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون“.

وتابع بهمن منشوره قائلًا ”الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني وأسأل الله التوفيق لي ولكم.. دعواتكم“.

جدير بالذكر أن الفنان عبدالله بهمن، أثار الجدل في وقت سابق، بطلبه الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي رفضت طلبه، وكشف عن ذلك بقوله: ”والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكاونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز“، وكان رد فعلها أن حظرته مباشرة.

وكان بهمن قد تزوّج مرتين من قبل، حيث كان زواجه الأول من الفنانة هنادي الكندري عام 2012، إلا أنه انفصل عنها، ثم تزوّج فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، قبل أن ينفصل عنها أيضًا.