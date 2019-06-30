برقصة خليجية.. الدكتورة خلود تتجاهل اتهامها بالتضليل في منتجاتها الدعائية(فيديو)

تجاهلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، ”حرب التصحيح“ التي أطلقها ضدها الطبيب الكويتي محمد الصفي، والتي يهدف منها إلى توعية المواطنين بمخاطر المنتجات الطبية التي تعرضها ”خلود“، ورقصت على الطريقة الخليجية بصحبة ابنتها خلود الصغيرة.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو للدكتورة خلود ترقص فيه مع ابنتها، ما فسَّره رواد التواصل الاجتماعي، بأنه ردٌّ من ”خلود“ على طبيب الأسنان محمد الصفي، بتلك الطريقة، لمهاجمته لها كثيرًا هذه الأيام.

ونال الهجوم الأكبر على الدكتورة خلود من ظهورها بشكل سمين، ونال من ملابسها أيضًا التي كانت تشبه ”أفرهول“ العمال، كما أن طريقة رقص ”خلود“ اعتمدت على الدوران بجسمها ما كشف عن بعض الترهلات بجسدها، ما جعل الأغلبية يذكّرونها بإعلان العلاج الذي يحول الدهون لعضلات، والذي هاجمها بسببه الطبيب محمد الصفي، واتهمها بعدم الفهم في مجال الطب.

وعلّق نشطاء التواصل الاجتماعي، على فيديو رقص ”خلود“، قائلين:“لو على قولتها إنه في علاج كانت مسوية له إعلان يحول الدهون لعضلات، ليه ما تجربيه على جسمك يا خلود نشوف إنه صدق أو اخرطي مثل شهادتك“، و“لبس عمال الصحراء نفس اللون والشكل“، و“الله يكبرها الدبة بس والله عيب اللي بتنزلوا“، و“لبسها مال عامل ميكانيكا سيارات“، و“خلج على هالشكل وابتعدي عن الأدوية والنصائح“.

وكانت الدكتورة خلود، كشفت مسبقًا عبر فيديو لها بعد ولادتها مباشرة أنها مصدومة من نفسها بعد خسارتها الكثير من وزنها بهذه السرعة لتخرج بعدها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشائعة خضوعها لشفط الدهون.

جديرٌ بالذكر أن خلود اعتادت إثارة الجدل سواء بإطلالتها أو تصريحاتها، والتي كان منها قولها إنها تعتبر نفسها ”نمبر وان“ أي الأكثر شعبية في الخليج، وهو ما أثار بعض الانتقادات ضدها من جانب جمهور بعض نجمات السوشيال ميديا الأخريات.