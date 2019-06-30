هل كان بطل الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل ”مثليًا“؟

كشف الممثل التلفزيوني البريطاني ”تشارلي هيجسون“، أن رئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل، الذي يعتبر أحد أبطال الحرب العالمية الثانية، ”كان مثليًا على الأرجح“.

وأوضح بأن ”تشرشل كان يتصرف مثل الشاعر الإيرلدني الشهير أوسكار وايلد، بالتقرب والرقص مع الجنود الشباب في الجيش البريطاني“.

وأشار إلى أن والدة تشرشل ساعدت ابنها في التغطية على نزعته المثلية مخافة أن يتعرض للمحاكمة؛ نظرًا لأن هذا السلوك كان محظورًا في بريطانيا في تلك الفترة.

وقال هيجسون: ”تزوج تشرشل السيدة كليمي، لكن هناك احتمالًا بأنه كان مثليًا… وفي فترة العشرينيات اتهم تشرشل بالتصرف مثل أوسكار وايلد، بالتقارب والرقص مع الجنود الشباب بشكل مثير، لكن والدته تدخلت وغطت على تصرفه“.

من جانب آخر، لفت ”هيجسون“ إلى أن تشرشل عشق حياة الجندية وركوب الخيل ولعب رياضة البولو، وكان من بين أفضل 10 خريجين من كلية ساندهيرست العسكرية.