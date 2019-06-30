حفل مالوما في ”موازين“ يحقق رقمًا قياسيًا بعدد الجمهور (فيديو)

حقق الفنان الكولومبي ”مالوما“ رقمًا قياسيًا من حيث عدد الجمهور الذين حضروا سهرات هذا العام بمهرجان موازين في المغرب، إذ حضر حفله أكثر من 200 ألف شخص، بينهم ولي العهد المغربي المولى الحسن وأصدقاؤه.

وتسابق الجمهور إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بفترة؛ ليتمكنوا من حجز مكان قريب من المنصة، وسط حركة سير غير عادية في الطرق المؤدية إلى منصة السويسي، مما استنفر عناصر الأمن التي عملت على تسهيل عملية الوصول إلى المنصة ومغادرتها.

أما ولي العهد وأصدقاؤه فالتحقوا بالسهرة بعد انطلاقها بفترة وجيزة حسب موقع ”اليوم24″، وهي ليست المرة الأولى، إذ تعود الأمير على حضور حفلات فنانيه المفضلين خلال المهرجان، لكن الكاميرات لا تلتقط له صورًا ولا فيديوهات حفاظًا على خصوصيته.

وانطلق الحفل مع المغنية ”كارول جي“ التي ألهبت الأجواء بلوحاتها الراقصة، ثم ظهر مالوما ليستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، خاصة عندما ارتدى قميص المنتخب المغربي لكرة القدم.

وعبر مالوما عن سعادته بالنجاح الذي حققه في أول حفل له بالمغرب، خاصة أن الجمهور العريض كان يحفظ أغانيه ويرددها، وقد نقل تلك الأجواء على صفحته في انستغرام.

واختتم مهرجان موازين فعالياته ليلة أمس السبت 29 يوليو، بحفل مالوما وكارول جي في المنصة المخصصة للموسيقى الغربية، وحفل النجم حسين الجسمي في منصة النهضة التي تقدم الأغاني العربية، وأيضًا بسهرة طربية للفنان المصري الشاب محمد محسن بمسرح محمد الخامس، حيث قدم أجمل الأغاني لرواد الطرب، كسيد مكاوي وسيد درويش .