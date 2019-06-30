مشاعل الشحي بإطلالة غير معتادة.. هل خلعت الحجاب؟ (فيديو)

فاجأت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي متابعيها بإطلالة غير معتادة، ظهرت فيها بمكياج لافت لم يعتد عليه جمهورها، وكان الأبرز في الظهور الأخير لمشاعل هو غياب حجابها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو ظهرت فيه مشاعل الشحي في جلسة تصوير دون حجاب، وهو ما أثار تساؤلات عن تخليها عنه، رغم عدم إعلانها رسميًا عن ذلك.

وتباينت ردود أفعال متابعي الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر طيف منهم عن إعجابهم بالإطلالة الجديدة، فيما عبر آخرون عن اندهاشهم بسبب ما يعرفونه عن زوجها الإعلامي أحمد خميس من غيرته الدائمة عليها، فيما انبرى البعض لانتقادها.

الانسان لما يعرف لنفسه يطلع طرر????♥️♥️ pic.twitter.com/KELvLldl8Z — isra????’ (@Asoor_jan) June 24, 2019

جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تطل بها الإماراتية مشاعل الشحي كاشفة عن جزء من شعرها، إلا أن هذه المرة كشفت عنه بشكل كامل، عقب آخر ظهور لها منذ أيام، حين كشفت عن جزء كبير من شعرها في تلك الإطلالة.