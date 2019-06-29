ريهام سعيد تكشف تطورات مرضها

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، تطورات مرضها الذي أصيبت به وأجبرها على الخضوع لجراحة خطيرة في الوجه، بسبب بكتيريا هاجمتها بشكل مفاجئ.

وقالت ريهام في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”بالنسبة لتطورات حالتي، سأضطر للسفر إلى الخارج، لاستكمال علاجي من البكتيريا التي أصابت وجهي“.

وأضافت: ”الطبيب الذي يُشرف على حالتي في مصر شدد علي بضرورة الجلوس في المنزل وتجنب الزيارات حتى موعد مغادرتي البلاد لتجنب تفاقم الميكروب وحتى لا يحدث لي أي مضاعفات“.

وتابعت: ”أكثر شيء جعلني سعيدة جدا رغم مرضي، هو التفاف الجمهور حولي والدعاء لي“، مشيرة إلى أنها بكت من كم المكالمات الهاتفية التي وصلت لها من جمهورها للاطمئنان على صحتها.

وكانت ريهام سعيد خضعت لعملية خطيرة في الوجه بعدما أصيبت ببكتيريا في وجهها حيث أكد الأطباء أن الخطر لازال قائما عليها ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.