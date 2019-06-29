بعد إصابتها ببكتيريا في الوجه.. ريهام سعيد تكشف عن وصيتها (صور)

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عن وصيتها الأخيرة، وذلك بعد ساعات من انتشار خبر إصابتها ببكتيريا في وجهها، أجبرتها على الخضوع لعملية جراحية خطيرة.

وتواصلت ريهام سعيد، مع جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، من خلال نشر صورة كتبت فيها: ”الأولى والأخيرة.. حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات“.

وطالبت الجميع بمسامحتها عن أي خطأ أو موقف جمعها بأحد، معللةً ذلك بأن الموت قريب من الجميع، فواصلت: ”سامحوني جميعًا، فالدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدًا“.

وتفاعل مع منشور ريهام سعيد، عدد كبير من زملائها الفنانين، بينهم ريم البارودي، التي كتبت: ”بعد الشر عليكِ حبيبتي، وربنا يخليكِ لينا، وإن شاء الله حتبقي زي الفل وكل الناس بتدعيلك وإنتِ قد كل الأزمات ربنا يشفيكِ ويعافيكِ ويرضيكِ“.

علقت الراقصة الاستعراضية والفنانة دينا، قائلةً: ”حبيبتي ربنا يديكي العمر، شدة وتزول، إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي“، في حين تفاعلت معها أيضًا الإعلامية رنا هويدي، والفنانة بدرية طلبة.

أما الجمهور، فانقسموا فيما بينهم إلى فريقين، فالقليل فضّل عدم الشماتة فيها، وتمنوا لها الشفاء، ومن ضمن التعليقات: ”يا أجمل إنسانة في العالم إنتي متقلقيش إنتي عملتي خير كتير وربنا مش هيزعلك ولا يكسرك إن شاء الله هتخفي وهتبقي أحسن بكتير من الأول إن شاء الله ربنا قادر متقلقيش“.

أما الفريق الآخر، فرفضوا التعاطف معها، حيث تذكروا لها موقفها من وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي وافته المنية في المحكمة قبل أسبوع، كونها شمتت في وفاته وكان من بين التعليقات: ”كنتي اترحمتي على دكتور مرسي الرحمة ببلاش مش بفلوس مش قادرة أتعاطف معاكي للأسف“.

وكانت مصادر قد كشفت لـ“إرم نيوز“، أن الجراحة التي خضعت لها ريهام، تمثل خطرًا كبيرًا عليها، حيث مازالت هناك محاولات من الأطباء، للقضاء على الميكروب.

وأوضحت المصادر، أن الأطباء يتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، إذ من المقرر أن تخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا في الجسم، وتصعب السيطرة عليها، والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة.

وتابعت: ”الأطباء شددوا على ريهام بضرورة الراحة لمدة شهر، ومنع أي زيارة أو رؤية أحد خلال هذا الشهر“.

يذكر أن ريهام سعيد من الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، حيث دائمًا ما تدخل في صراعات مع المشاهير، كانت آخرهم الفنانة ياسمين صبري، التي وصفتها بـ“عديمة الأخلاق“، بسبب سخريتها من المصابين بـ“متلازمة داون“.