مصادر: حسين الجسمي الأعلى أجرًا بين ضيوف مهرجان ”موازين‎“ المغربي‎

ذكر موقع ”الجريدة 24“ المغربي أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي هو الأعلى أجرًا بين الفنانين المشاركين في ”مهرجان موازين“ هذا العام.

كما أكد حساب ”حمزة مونبيبي“ على انستغرام المتخصص في أسرار النجوم، أن الجسمي الأعلى أجرًا بين المشاركين في المهرجان، حيث أورد قائمة الأجور، وعلى رأسها صاحب ”بشرة خير“ بـ 100 مليون سنتيم مغربي (أي حوالي 100 ألف دولار).

وقد يفسر هذا الأمر ارتفاع قيمة تذاكر حفلة الجسمي، التي تعتبر الأعلى مقارنة بباقي الحفلات، حيث يعرضها الموقع الرسمي لـ ”موازين“ عبرالإنترنت بـ 500 درهم مغربي؛ حوالي 50 دولارًا.

وينتظر عشاق الفنان الجسمي حفلته هذه الليلة على منصة النهضة في العاصمة الرباط، والتي ستكون الحفل الختامي للدورة 18 من مهرجان موازين، التي انطلقت يوم 21 من شهر يوليو/حزيران الجاري.

وذكرت الصحافة المحلية أن الجسمي فضل الإقامة في منزله الخاص بمدينة الرباط، بدل النزول في الفندق الذي استضاف باقي الفنانين المشاركين في التظاهرة.

وقال الفنان الإماراتي في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، إن مهرجان موازين محطة مهمة في مساره الفني، لكونه ”مهرجانًا عالميًا راقيًا يحترم مستوى الفنان وقيمته“.