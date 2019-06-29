حسين الجسمي يكشف حقيقة زواجه السري وموقفه من العودة لـ ”روتانا“ (فيديو)

نفى النجم الإماراتي حسين الجسمي، ما أُشيع بشأن زواجه السري، موضحًا أنه ليس متزوجًا وما تم تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن عدم زواجه حتى الآن يُعتبر نصيبًا لم يأت بعد.

وأكد الجسمي، في مؤتمره الصحفي الذي عُقد بالمغرب، على هامش فعاليات الدورة الـ18 من مهرجان موازين، أن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه، إلا أن أي شائعة حزينة تُثير اشمئزازه.

وحسم النجم الإماراتي، موقفه بشأن العودة إلى شركة ‘‘روتانا’’، للصوتيات والمرئيات، موضحًا أن فكرة عودته مرفوضة تمامًا، مشددًا على أنه قادر على إنتاج أعماله بنفسه.

ولفت الجسمي، إلى أنه يُفضل أن ينتج أعماله بعيدًا عن روتانا وغيرها، منوهًا أن علاقته بمسؤولي روتانا جيدة والعلاقة المهنية بينه وبينهم انتهت بشكل متحضر، معلنًا ترحيبه بالتعاون مع روتانا في الحفلات إذا طلبت ذلك.

تم النشر بواسطة ‏‎Festival Mawazine‎‏ في الجمعة، ٢٨ يونيو ٢٠١٩

وأكد حسين الجسمي، أن ابتعاده عن تصوير الكليبات لأنه يرى أن الكليب إذا لم يكن له هدف أو رسالة فليس له ضرورة، موضحًا أنه يفضل أن يركز على العمل الفني نفسه.

وأوضح أن برنامجه الفني، الذي يختتم به مهرجان ‘‘موازين’’، مساء اليوم، سيتضمن أغاني مصرية، التي اعتبرها بداية انطلاقته، منوهًا أنه لم يكن لديه مشاكل مع الصحافة وأن “الستر”، هو السبب في عدم اقتران اسمه بأي مشكلة.

وأعرب عن فخره بأنه كإماراتي يُغني في كل مكان في الوطن العربي، لافتًا إلى أن هناك العديد من الأصوات التي يتشرف بالتعاون معها في التلحين.

وعن الأغنية المغربية أو العربية بشكل عام قال إن لها محبة كبيرة لديه، ومن ضمن أولوياته تقديم أغنية مغربية، لأنه يُحب سماع الألحان المغربية القديمة بشدة، معلنًا أنه سيُقدم عملًا جديدًا لأول مرة على مسرح موازين اليوم.

ونفى حسين الجسمي، انضمامه لبرنامج The Voice وأنه لا يوجد اتفاق رسمي بينه وبين إدارة البرنامج، إلا أنه بالطبع فرصة رائعة لاكتشاف المواهب الفنية الجديدة، لافتًا إلى أن بدايته كانت في برامج المواهب، لذلك يشعر بالرغبة في المشاركة فيها كنوع من رد الجميل لها.