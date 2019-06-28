لقبوها بـ“أم الكويتيين“.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية ماما أنيسة (صور)‎

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن تدهور الحالة الصحية للإعلامية الكويتية أنيسة محمد جعفر، الشهيرة بـ“ماما أنيسة“، وطالبت بالدعاء لها.

ونشرت ”السعيد“ عبر حسابها الشخصي بموقع ”تويتر“ صورة تجمعها بها، وعلقت قائلة: ”حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكة صحية في مستشفى السلام، ادعوا لها ياما أسعدتكم وياما شاركت أجيالكم أغلبها من الـ1961 وهي أم لكل الكويتيين، أرجوكم كثفوا الدعاء لها تستاهل ماما أنيسة“، داعية لها بالشفاء العاجل.

حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكه صحيه في مستشفى السلام #ادعولها ياما اسعدتكم وياما شاركت اجيالكم اغلبها من الـ 1961 واهي أم لكل الكويتيين … ارجوووووووووووكم كثفوا الدعاء لها تستاهل #ماما_أنيسه … اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي لا شافي إلّا أنت.???????? pic.twitter.com/G7sA9y3ZOx — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) June 27, 2019

ولم تذكر فجر السعيد طبيعة الحالة المرضية التي تعاني منها ”ماما أنيسة“، إلا أن العديد من الحسابات المتخصصة في أخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى دخولها العناية المركزة وتدهور حالتها الصحية.

ماتشوف الشر حبيبتنا ا #ماما_أنيسه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاءا لا يغادر سقما اللهم نسألك باسماؤك الحسني وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ان تشفيها وتعافيها والبسها ثوب الصحه والعافيه وطول بعمرها يارب العالمين.. — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) June 27, 2019

وانهالت التعليقات من متابعيها تدعو الله أن يشفي الإعلامية القديرة ويلبسها لباس الصحة والعافية ووصفوها بـ“حبيبة العرب“ و“أم الكويتيين“.

يُذكر أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر، اشتهرت من خلال اسم ”ماما أنيسة“؛ لأنها كانت متخصصة في برامج الأطفال.

وقدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة، منها: جنة الأطفال، ومع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وفي الإذاعة: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معًا، ومع الشباب.