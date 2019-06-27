قصي خولي يفصح عن زواجه بصورة مع طفله (صورة)

قصي خولي يفصح عن زواجه بصورة مع طفله (صورة)

المصدر: محمد عبدالفضيل - إرم نيوز

فاجأ الفنان السوري قصي خولي جمهوره بنشر صورة ليد طفل رضيع، يتجاوز عمره 3 أشهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

 

وعلق خولي على الصورة قائلًا: ”الله منحني طفلًا، ابن وأخ وصديق للأبد، وأتمنى أن أستطيع أن أكون أبًا جيدًا له مثلما كان والدي لي“، مضيفًا: ”الله يحميلي العميد جونيور.. ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعًا“.

وانهالت التعليقات المهنئة لقصي خولي على إنجابه مولوده، كما حملت اندهاش متابعيه لعدم إعلانه مسبقًا خبر زواجه، ولكن هذا لم يمنع من تدفق المباركات والتهنئات له.

وكان قصي خولي قد قال خلال استضافته ببرنامج ”مجموعة إنسان“ عند سؤاله عن حقيقه زواجه بشكل سري، إن هذا الأمر شخصي، وقد يكون صحيحًا ولكنه حين يريد إعلان أنه متزوج بالتأكيد سيعلن، لتكشف الصورة المنشورة أخيرًا عن زواجه وإنجابه لطفله.

 

 

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