قصي خولي يفصح عن زواجه بصورة مع طفله (صورة)

فاجأ الفنان السوري قصي خولي جمهوره بنشر صورة ليد طفل رضيع، يتجاوز عمره 3 أشهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.
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In you, god gave me a son, a brother and forever a friend, I hope I can be as good of a father to you as my dad was to me. من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر. بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا ”جدك“ الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور و لا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي اولادكم جميعا.
وعلق خولي على الصورة قائلًا: ”الله منحني طفلًا، ابن وأخ وصديق للأبد، وأتمنى أن أستطيع أن أكون أبًا جيدًا له مثلما كان والدي لي“، مضيفًا: ”الله يحميلي العميد جونيور.. ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي أولادكم جميعًا“.
وانهالت التعليقات المهنئة لقصي خولي على إنجابه مولوده، كما حملت اندهاش متابعيه لعدم إعلانه مسبقًا خبر زواجه، ولكن هذا لم يمنع من تدفق المباركات والتهنئات له.
وكان قصي خولي قد قال خلال استضافته ببرنامج ”مجموعة إنسان“ عند سؤاله عن حقيقه زواجه بشكل سري، إن هذا الأمر شخصي، وقد يكون صحيحًا ولكنه حين يريد إعلان أنه متزوج بالتأكيد سيعلن، لتكشف الصورة المنشورة أخيرًا عن زواجه وإنجابه لطفله.
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