حسام الجندي يكشف عن دوره في ”قهوة بورصة مصر“ (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري حسام الجندي، خلال حضوره حفل العرض الخاص لفيلم ”قهوة بورصة مصر“ أنه يجسد شخصية ترمز إلى العلم الذي يصارع الجهل والتخلف، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مجموعة كبيرة من النجوم في الفيلم.

وقال خلال لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“، إنه يسعى دائمًا إلى تقديم أدوار جديدة ومختلفة في أعماله، مشيرًا إلى أنه متواجد على الساحة الفنية باستمرار، حيث شارك في 5 أجزاء من مسلسل ”سلسال الدم“ ومسلسل ”مملكة الغجر“ الذي تم عرضه في رمضان 2019.

وعن آخر أعماله الفنية قال الفنان حسام الجندي، إنه سيشارك خلال الفترة المقبلة بفيلم جديد من إخراج أحمد فهمي، لم يكشف عن تفاصيله.

ولفت الجندي إلى أنه يريد أن يتعاون مع كل الفنانات المتواجدات على الساحة حاليًا، ولكنه يتمنى التعاون مع الفنانة هند صبري بشكل خاص لإعجابه الشديد بفنها.