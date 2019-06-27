الدكتورة خلود تُهدد طبيب أسنان باللجوء للقضاء.. والأخير يرد (فيديو)

هدّدت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، طبيب أسنان يُدعى محمد نبيل الصفي، باللجوء للقضاء؛ وذلك بعد تكذيبه لها كونها أوردت معلومات طبية خاطئة في أحد إعلاناتها، موضحةً أنها ستتركه هذه المرة حتى يمر الأمر بشكل ودي.

وأضافت الدكتورة خلود، عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات”، أن هذا الطبيب انتقد زوجها الموديل الأردني أمين، في وقت سابق، لكنهما لم يتخذا أي رد فعل تجاهه.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية، أنها ستلجأ للقضاء في حال أورد هذا الطبيب اسمها أو اسم زوجها أمين، مرة أخرى، متهمةً إياه بمحاولة تشويه سمعتهما.

وردّت خلود على الطبيب، بأن هناك بعض الأدوات التي تستخدم في الأسنان، لا يتم الحديث عنها في العيادات الطبية، موضحةً أنه يحاول وضع اسمها وزوجها في جملة مفيدة عبر حساباته كي يُثير الجدل ويتفاعل معه الجمهور.

وتهكمت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عليه بالقول: ”زمان العيادة بتاعتك بقى عليها زحمة كتير، يلا مبروك عليك“.

من جانبه، ظهر طبيب الأسنان في مقطع فيديو جديد، بثه عبر حسابه على ”سناب شات“، أكد فيه أنه لا يخاف من تهديدات الدكتورة خلود، قائلًا لها: ”عاوزة ترفعي قضية روحي ارفعي“.

وأضاف ”الصفي“، أنه ليس لديه مشكلة في أن يذكر كل شخص باسمه خلال انتقاداته لهم، موضحًا أنه عندما ينتقد يتحدث عن الفكرة ولا يريد تشخيص الأمور.

وأوضح لها أنها أوردت اسم دواء خطأ، وقالت إنه لعلاج الكحة، رغم أنه لتوسعة الأوعية الدموية، ولم توضح الفرق بين توسيع الشعب الهوائية والأوعية.

وتابع، أن المنتج الذي تحدثت عنه، غير فعال بحسب الدراسات، متحديًا إياها بأن تأتي بدراسة تقول إنه فعّال، مشددًا على أنه لا يبغي الشهرة، لكنه يستخدمها كأداة في توصيل الرسالة التي يريدها.