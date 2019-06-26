للمرة الأولى.. حفلات في النماص بالسعودية بمشاركة عبادي الجوهر ورابح صقر

أعلن المشرف في الهيئة الثقافية على الفعاليات الفنية في السعودية، عبدالله مخارش، عن تنظيم هيئة الترفيه، لحفلات بمدينة النماص، وذلك للمرة الأولى.

وقال مخارش إنه سيتم تجهيز مسرح جديد يتسع لنحو 4 آلاف شخص لحضور الحفل، مشيرًا إلى أن فتح باب التذاكر سيبدأ 30 من حزيران/يونيو الجاري.

وكتب مخارش، عبر حسابه الخاص على ”تويتر“، قائلًا: ”الحفلات الأولى في النمّاص بجنوب السعودية بمشاركة نجوم الأغنية السعودية“، مضيفًا ”سيُجهز مسرح مختلف يتسع قرابة 4000 شخص من عشاق الطرب الأصيل، ستفتح منافذ البيع الأحد المقبل 30 يونيو“.

وأفرج عبدالله مخارش، في تغريدته عن بوسترات الحفلات، حيث سيقام حفلان، الأول سيكون بتوقيع مخاوي الليل خالد عبدالرحمن، يرافقه الفنان جابر الكاسر، وذلك في الرابع من تموز/يوليو المقبل، فيما يقام الحفل الثاني، يوم 5 تموز/يوليو، بتوقيع أخطبوط العود عبادي الجوهر، والنجم رابح صقر والفنان عايض، ويستقبل الحفلين مسرح المركز الحضاري، بمدينة النماص في المملكة.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه أطلقت فعاليات ”موسم جدة“ بدءًا من 8 من يونيو/حزيران الجاري، وتستمر حتى 18 من يوليو/ تموز المقبل، ومعها شهدت مدن المملكة العديد من الحفلات منها مناطق القطيف وعرعر.