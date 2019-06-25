صادق الصباح يتعاقد مع ”نتفليكس“ لعرض مسلسل ”دولار“

تعاقد المنتج اللبناني صادق الصبّاح، مع شبكة ”نتفليكس“ العالمية؛ لعرض مسلسل ”دولار“، الذي أنتجته شركة ”صباح إخوان“، التي يمتلكها.

وكشف صادق الصباح، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن المسلسل سيُعرض بشكل حصري على الشبكة العالمية، آملًا أن يتابعه الجمهور وينال إعجابهم، موضحًا أنه تم تصوير أحداث المسلسل في بيروت.

وأكد ”الصبّاح“، أن تحديد موعد عرض المسلسل تُحدده الشبكة، طبقًا لجدول أعمالها، إلا أن الموعد الذي تم إبلاغه به للعرض سيكون في أُغسطس المقبل.

مسلسل ُدولار، يُعد الجزء الأول من سلسلة ”راصور“، وهو من إخراج سامر برقاوي وفكرة محمود إدريس، وكتابة هشام هلال وحيدر الصفّار، وتقوم ببطولته النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، بمشاركة النجم اللبناني عادل كرم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي كوميدي حول شابة تعمل في أحد المصارف وتلتقي بأحد العملاء الذي بدوره يغيّر حياتها ويقلبها رأسًا على عقب، ويتآلف المسلسل من 15 حلقة منفصلة، متصلة في مضمونها.