لماذا اختلف موقف نقابة الموسيقيين المصريين من أزمتي ميريام فارس وشيرين عبدالوهاب؟ (فيديو إرم)

كشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين في مصر، الفرق بين موقف النقابة من الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعد أزمة اتهامها بالإساءة لمصر، وبين ما حدث مع المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب؛ على خلفية توجيه نفس الاتهام لها من قبل.

وقال مرتضى، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”هناك فرق كبير بين أزمة شيرين عبدالوهاب وأزمة ميريام، الأولى كان لها أكثر من تصريح مثير للجدل، أما الأخيرة فهي أول مرة يحدث منها ذلك، وتداركت الموقف قبل أن يتفاقم الوضع“.

وأضاف: ”ميريام أقدمت على 3 خطوات بمجرد إثارة تصريحها للجدل على السوشيال ميديا، حيث أجرت مكالمة مع هاني شاكر نقيب الموسيقيين، شرحت فيها مقصدها من الجملة التي قالتها، ثم أصدرت بيانًا صحفيًا، ثم خرجت في مقطع فيديو أمام الجميع لتوضح موقفها وتعتذر“.

وتابع: ”من الطبيعي أن توجه ميريام الاعتذار لنقابة الموسيقيين؛ لأنها الجهة المنوطة بالأمر، وهي شرحت لهاني شاكر وللجميع أن لهجتها اللبنانية جعلت تصريحها يتم فهمه بشكل خاطئ من المصريين“.

وكانت ميريام فارس قد أثارت جدلًا واسعًا، بعدما صرحت في المؤتمر الصحفي الخاص بحفلها في مهرجان ”موازين“ بالمغرب، أنها أصبحت ”ثقيلة“ على مصر، لذلك قلّت حفلاتها هناك، حيث زاد أجرها المادي وكثرت متطلباتها من المتعهدين.