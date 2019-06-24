شمس الكويتية تهين الشاعر السعودي عبدالعزيز السالم صاحب قصيدة ”يا دار“

ردّت الفنانة شمس الكويتية، على الشاعر السعودي عبد العزيز السالم، الذي انتقد بشدة طريقة غنائها لقصيدته ”يا دار“، وذلك أثناء إحيائها حفلها الغنائي بالرياض.

ووصفت شمس الكويتية، الشاعر السعودي بأنه إنسان مجهول، وأخطأ عندما أراد العودة للأضواء من خلال التهكم والتسلق على نجومية الآخرين.

وكتبت شمس الكويتية، تغريدة لها عبر حسابها الخاص على ”تويتر“، قائلة: ”شويعر ما عنده غير كلمات أغنية واحدة في حياته، إنسان مجهول وهذا مو عيب ولا غلط بس غلطته إن حب يعيد الأضواء لنفسه من خلال التهكم والتسلق على نجومية الآخرين“.

شويعر ماعنده غير كلمات اغنية وحدة في حياته انسان مجهول وهذا مو عيب ولا غلط بس غلطته ان حب يعيد الاضواء لنفسه من خلال التهكم والتسلق على نجومية الاخرين .. على العموم النور تجي عليه الفراشات والحشرات وهذا قدر النور الكل يبغى من شعاعه #شمس pic.twitter.com/XBifz6s7WF — شمس الكويتية (@shamsofficial) June 24, 2019

وأضافت شمس: ”على العموم النور تيجي عليه الفراشات والحشرات وهذا قدر النور الكل يبغى من شعاعه، شمس“.

وكان عبدالعزيز السالم، قد علقّ على مقطع فيديو لشمس الكويتية، وهي تغني جزءًا من القصيدة، قائلًا: ”أقسم بالله العظيم بأني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيدة“.

وانطلقت قصيدة ”يا دار“ بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت، ولا تزال حاضرة بقوة حتى هذا اليوم، وكتبها الشاعر عبدالعزيز السالم ولحنها الفنان رابح صقر، وشدا بها رابح صقر ونبيل شعيل.

يُذكر أن الفنانة شمس الكويتية، كانت تعرضت لهجوم شرس من الجمهور السعودي؛ بسبب وصفها لمن لن يحضر حفلها المقرر إقامته بالرياض بـ“الحيوان“، وهو ما اعتبروه إهانة كبيرة لهم.

ودافعت شمس عن نفسها، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلة: ”حسابات باسم السعودية يديرها مجهولون وقصدهم دائمًا الفتنة، احذروا منهم ولا تردون عليهم مهما يطلقون من إشاعات، ويحطون خلفيات صور الملك وولي عهده وعلم السعودية أرجوكم لا تردون عليهم إشاعاتهم عن أي شيء يقولونه كذب في كذب، والله على الظالم وحسبي الله ونعم الوكيل“.