أول دعوى قضائية لمنع ميريام فارس من دخول الأراضي المصرية‎

أقام المحامي المصري، سمير صبري دعوى ”مستعجلة“ لمنع المطربة اللبنانية ميريام فارس من دخول الأراضي المصرية، على خلفية تصريحاتها في المغرب، والتي اعتبرت مسيئة لمصر.

وكانت ميريام قد قالت خلال المؤتمر إنها صارت ”ثقيلة“ على مصر، وأن متطلباتها صارت أكبر من أن يتحملها منظمو الحفلات، وهو ما يعتبر إساءة غير مقبولة لمصر وشعبها، بحسب الدعوى.

وأضافت الدعوى: ”زيادة أجر ميريام فارس ليس مبررًا لتقول أنها صارت ثقيلة على مصر، وأن الفترة الأخيرة شهدت مشاركة العشرات من نجوم الغناء العالميين في حفلات مصرية وأغلبهم تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام“.

وتابعت: ”أجر Yanni في حفلتي الأهرامات تخطى المليون دولار، ومعظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر مثل إليسا ونانسي وراغب علامة وحتى العظيمة ماجدة الرومي وقائمة طويلة، والكل يعلم أنهم يتقاضون أجورًا كبيرة تفوق ميريام بكثير“.

وتعود بداية الأزمة إلى قيام المطربة اللبنانية ميريام فارس، بوصف نفسها بأنها أصبحت فنانة ”ثقيلة على مصر“؛ بسبب ارتفاع أجرها وكثرة متطلباتها، إلى جانب كونها أصبحت ”كبيرة“، بحسب تعبيرها.

وجاء تصريح الفنانة اللبنانية في مؤتمر صحفي خلال مشاركتها في مهرجان“موازين“ بالمغرب أمس السبت، ردًا على سؤالها بشأن عدم زيارتها مصر مؤخرًا، وعدم إحياء حفلات بها.