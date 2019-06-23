سيلفستر ستالون سيتقاضى 849 جنيهًا إسترلينيًا مقابل التقاط صورة معه (صور وفيديو)

انتقد معجبو النجم الأمريكي سيلفستر ستالون، نجمهم المفضل، بسبب اعتزامه الحصول على رسوم تصل إلى 849 جنيهًا إسترلينيًا مقابل التقاط صورة معه، وذلك خلال جولته المقبلة في بريطانيا.

ويشارك الممثل البالغ من العمر 72 عامًا في زيارات إلى لندن ومانشستر و برمنغهام في شهري أغسطس/ سبتمبر المقبلين، للترويج لفيلمه الأخير ”رامبو 5”، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وسيشمل الحدث مقابلة على المسرح مع سيلفستر ستالون، ووجبة من 3 أطباق للمشاركين، وأوركسترا ومزاد ”تذكارات ستالون المفصلة“.

ويبلغ سعر التذكرة لهذا الحدث ما بين 125 جنيهًا إسترلينيًا و 325 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة.

ويمكن للحاضرين الاستفادة من مجموعة من الصور المميزة بتكلفة تبلغ 849 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

وستتوفر هذه الصور لعشرة أشخاص، وستحصل على صورة احترافية بحجم ”22× 17″، وستكون لها أولوية بتوقيع سيلفستر ستالون بالقلم الذهبي.

وكان بعض المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي غير راضين عن التكلفة، فكتب أحدهم: ”من العار أنك تحتاج إلى بيع كلية لتذهب للحفل“، بينما قال آخر: ”أحب أن أذهب ولكن 500 جنيه إسترليني لصورة!“.

وكتب آخر: ”المشكلة الوحيدة في هذه الأحداث هي السعر.. أريد حقًا الذهاب“.