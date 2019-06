الفنانة السعودية جود عزيز ترتدي الحجاب (فيديو)

View this post on Instagram

عبّرت الفاشينيستا السعودية، #جود_عزيز، عن استيائها من الهجوم والانتقادات التي تعرّضت إليها بعد إعلانها ارتداء الحجاب، من خلال فيديو مصوّر عبر عدسة "سناب شات". وقالت عبر التسجيل:" من ناحية أن أنا أبغى بس أزيد متابعين، أنه أنا نايمة الأيام اللي راحت، ترى هذا باختياري،" وأضافت "ولو أنا أبغى أثير جدل… ما رح أسوي شي زي كذا.. يعني بسوي أِشياء ثانية.. مب أِشياء متعلقة بربي." ما رأيك أنت? @joodaziz_