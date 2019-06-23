أحمد خميس يرفض وقوف مشاعل الشحي بجوار مذيع (فيديو)

رفض الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، وقوف زوجته الإعلامية مشاعل الشحي، بجوار مذيع خلال إجرائهما أحد اللقاءات الإعلامية المشتركة، مؤكدًا أن ذلك منتقد وممنوع من يوم تزوجها.
ويُظهر فيديو تداوله ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، الإعلامي أحمد خميس وزوجته الإعلامية مشاعل الشحي في لقاء إعلامي، كاشفين عن بعض تفاصيل حياتهما الشخصية والعملية.
View this post on Instagram
#مشاعل_الشحي #احمد_الخميس . () @fitnesswaystore ???????? واخيرآ الحل بدون دايت ولا تكميم مرخص وصحي اسبوع بس تشوفي فرق كيف مع خبير التغذيه توصلي للوزن الي تبيه ???? من منتج كلين_ناين لتنزلي وزنك و تسمتعي باللبس وتحصلي على جسم رشيق واحلى اطلاله.. .بكرا بتندم ع عمرك اللي ضاع وما قدرت تلبس اللي نفسك فيه … منتج كليين ناين ..بديل عمليات التكميم وقص المعده وشفط الدهون تحدي_عن_تجربه ???????? ..رح تلاحظ النزول من اول يومين …..معنا افضل الحلول من الطبيعه (العسل والصبار ) مكوناته طبيعيه ميه بالميه وبدون اي اثار جانبيه @fitnesswaystore الخبر الاقوى :متابعه يوميه خلال فتره الكورس مع اخصائيه التغذيه مجانا ……لطلب المنتج او المنتجات الاخرى ..التواصل دايركت @fitnesswaystore @fitnesswaystore _____________________________ #مشاهير#سنابات#سناب#هاشتاق#نجوم#اخبار #شيماء_سبت#بدريه_احمد #العراق #امل_العوضي #ماجد_المهندس #لجين_عمران #فنانين #احلام#انستغرام#نهى_نبيل #فيديو#بلقيس_فتحي#مقاطع_ضحك#نهي_نبيل#اكسبلور#دعايه#اعلان#الامارات #هيفاء_وهبي
وذكر خميس أنه نشر فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ في وقت سابق وهو يهدي مشاعل خاتم زواج جديدًا وأنهما قررا أن يقيما عرسًا سيكون على طريقة فيلم ”تيتانيك“.
واستطرد خميس أنه لن يكشف عن تفاصيل الحفل؛ لأن مشاعل تخجل من الحديث في مثل هذه التفاصيل، ولكن الذي أستطيع قوله: إنه سيكون قاربًا كبيرًا.
وفي مطلع يناير الماضي، سرد الإعلامي الإماراتي أحمد خميس قصة زواجه بمواطنته الإعلامية مشاعل الشحي، موضحًا أنه كان معجبًا بها منذ البداية وهو ما دفعه للتقدم لها، والحب نشأ بينهما بعد ذلك.
وقال خميس عبر مقطع فيديو له على تطبيق ”سناب شات“: ”إحنا زواجنا كان مخططًا مو عن حب.. أنا أعجبت بهذه الإنسانة ورحت تقدمت لأبوها وبعد ذلك حبينا بعض“.
وتابع: ”هي أصلًا ما كانت تحبني وهي أصلا ما كانت معجبة فيني أنا الي جيت وبادرت ومن بعد ذلك حبينا بعض“.
ومن جانبها علقت مشاعل: ”الحب يأتي صدق بعد الزواج.. أوك أنتم تقولون إنكم بتحبون وما تقدرون تعيشون من دونه.. بس الزواج غير وحب الزواج غير“.