أحمد خميس يرفض وقوف مشاعل الشحي بجوار مذيع (فيديو)

رفض الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، وقوف زوجته الإعلامية مشاعل الشحي، بجوار مذيع خلال إجرائهما أحد اللقاءات الإعلامية المشتركة، مؤكدًا أن ذلك منتقد وممنوع من يوم تزوجها.

ويُظهر فيديو تداوله ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، الإعلامي أحمد خميس وزوجته الإعلامية مشاعل الشحي في لقاء إعلامي، كاشفين عن بعض تفاصيل حياتهما الشخصية والعملية.

وذكر خميس أنه نشر فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ في وقت سابق وهو يهدي مشاعل خاتم زواج جديدًا وأنهما قررا أن يقيما عرسًا سيكون على طريقة فيلم ”تيتانيك“.

واستطرد خميس أنه لن يكشف عن تفاصيل الحفل؛ لأن مشاعل تخجل من الحديث في مثل هذه التفاصيل، ولكن الذي أستطيع قوله: إنه سيكون قاربًا كبيرًا.

وفي مطلع يناير الماضي، سرد الإعلامي الإماراتي أحمد خميس قصة زواجه بمواطنته الإعلامية مشاعل الشحي، موضحًا أنه كان معجبًا بها منذ البداية وهو ما دفعه للتقدم لها، والحب نشأ بينهما بعد ذلك.

وقال خميس عبر مقطع فيديو له على تطبيق ”سناب شات“: ”إحنا زواجنا كان مخططًا مو عن حب.. أنا أعجبت بهذه الإنسانة ورحت تقدمت لأبوها وبعد ذلك حبينا بعض“.

وتابع: ”هي أصلًا ما كانت تحبني وهي أصلا ما كانت معجبة فيني أنا الي جيت وبادرت ومن بعد ذلك حبينا بعض“.

ومن جانبها علقت مشاعل: ”الحب يأتي صدق بعد الزواج.. أوك أنتم تقولون إنكم بتحبون وما تقدرون تعيشون من دونه.. بس الزواج غير وحب الزواج غير“.