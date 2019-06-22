بعد غناء شمس الكويتية لها.. صاحب قصيدة ”يا دار “ يعرب عن ندمه لكتابتها

أعرب الشاعر السعودي عبد العزيز السالم، عن استيائه الشديد من قيام الفنانة شمس الكويتية بغناء قصيدته ”يا دار“ أثناء إحيائها لحفلها الغنائي بالرياض، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

وعلق عبد العزيز السالم على مقطع فيديو لشمس الكويتية، وهي تغني جزء من القصيدة، معلقا :“أقسم بالله العظيم بأني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيده“.

وانطلقت قصيدة ”يا دار“ بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت، ولا تزال حاضرة بقوة حتى هذا اليوم، كتبها الشاعر عبدالعزيز السالم ولحنها الفنان رابح صقر، وشدا بها رابح صقر ونبيل شعيل.

يذكر أن الفنانة شمس الكويتية، كانت قد تعرضت لـ“هجوم شرس“ من الجمهور السعودي؛ بسبب وصفها لمن لا يحضر حفلها المقرر إقامته بالرياض بـ“الحيوان“، وهو ما اعتبروه إهانة كبيرة لهم.

ودافعت شمس عن نفسها، في تغريده لها، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلة: ”حسابات باسم السعودية يديرونها مجهولون وقصدهم دائما الفتنة، احذروا منهم ولا تردون عليهم مهما يطلقون شائعات، ويحطون خلفيات صور الملك وولي عهده وعلم السعودية أرجوكم لا تردون عليهم شائعاتهم عن أي شيء يقولونه كذب في كذب، والله على الظالم وحسبي الله ونعم الوكيل“.