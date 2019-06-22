تركي آل الشيخ يمازح الفنان محمد عبده

مازح رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الفنان محمد عبده؛ ردًا على تعليقات حول كثرة حفلات فنان العرب في الفترة الأخيرة.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، “ مو لدرجة ذي عاد“، مرفقة بصورة للفنان محمد عبده وقد بدت ملامحه حزينة لرؤية اتصال باسم تركي آل الشيخ، في إشارة إلى أنه سئم وتعب من الاتصالات والحفلات.

وفي تعليق آخر على صورة للفنان عبده، يرتدي فيها بدلة رسمية ونظارة شمسية وقبعة، ويقف خلف المايكروفون، مكتوب عليها ”إن شاء الله ما يعرفني أبو ناصر“ علق آل الشيخ: ”أطلعك من مليون واحد“.

اطلعك من مليون واحد???? pic.twitter.com/R5Kse8dxnb — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 21, 2019

ونشر كذلك تعليقًا جاء فيه: “ أبونورة… لا نوصل للبلوك“، على صورة تفيد، ”عندنا حفل اليوم.. مين فاضي“، وتحتها عبارة ”محمد عبده غادر المجموعة“، وعلق على مغادرته قائلًا، ”هو طلب“.