مصر.. إعادة محاكمة الفنانة غادة إبراهيم في قضية ”تسهيل الدعارة“

قضت محكمة النقض في مصر، بقبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم بعد الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي في القاهرة.

وجاء قرار محكمة النقض الخميس، ليثبت حتى الآن عدم إدانة الفنانة في القضية، حيث من المقرر إعادة محاكمتها، لإثبات إدانتها من عدمه.

وتقدم محمد أمين وباسم عبدالرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع الخاص بالفنانة، بمذكرة النقض، التي تم قبولها شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في القضية.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قضت في فبراير من العام قبل الماضي، بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى عام واحد بقضية اتهامها و3 آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبعد تنفيذ مدة العقوبة، سعت غادة إبراهيم لإثبات براءتها بالطعن على الحكم الصادر ضدها، حيث قضت محكمة النقض في جلستها مساء الخميس بقبوله.