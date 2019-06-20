فنان شهير متهم بالاغتصاب يشتري صمت ضحيته بالمال

اتهمت لاكوانا موريس، المطرب الشهير دريك، بالاعتداء الجنسي عليها في فبراير 2017 بعدما التقيا خلال جولة الحفلات الموسيقية العالمية ”بوي ميتس“ بمانشستر في لندن.

وفي سبتمبر الماضي، رفع دريك دعوى قضائية تتهم موريس بالابتزاز بمزاعم الحمل والاغتصاب، وتم التوصل إلى تسوية بينهما في نوفمبر.

في أعقاب تحقيقات الشرطة البريطانية، لم يتم توجيه اتهامات إلى دريك لعدم كفاية الأدلة، فيما دفع دريك مبلغ 350 ألف دولار لإسكات لاكوانا، وهو ما تم الكشف عنه في شكوى رفعتها لاكوانا موريس ضد محاميها في نيويورك، بحسب ما أفاد موقع TheBlast.com يوم الأربعاء.

تم التوصل للتسوية من قبل مغني الراب، على الرغم من عدم توجيه أي تهم إليه.

وفي شكواها المرفوعة إلى لجنة التظلمات في نيويورك ضد الكسندر كابريراس المحامي، كشفت موريس أن الواقعة حدثت بعدما عادت هي ودريك إلى غرفته بالفندق بعد حفلته الموسيقية في مانشستر في فبراير 2017، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي يونيو 2017، قدمت موريس تقريرًا للشرطة في المملكة المتحدة، ووظفت محاميها في يناير 2018.

ورفضت السلطات البريطانية في نهاية المطاف متابعة الملاحقة القضائية ضد دريك بحجة عدم كفاية الأدلة، وفقًا للوثائق المقدمة في ملفها.

وكان دريك قد رفع دعوى ضد موريس في سبتمبر الماضي بدعوى أنها حاولت ابتزازه بادعاءات الحمل والاغتصاب المزيفة، وتوصل الطرفان إلى تسوية في نوفمبر 2018.

وتشعر موريس بالحزن لأن التسوية مع دريك تضمنت بيانًا، كما تقول الآن، يصور دريك بأنه الضحية في هذا الموقف، كما ادعت أيضًا أن محاميها عمل مع محامي دريك ضد مصالحها.

وردًا على ذلك، أخبرت مصادر مقربة من مغني الراب موقع ”ذا بلاست“ أنه من خلال الكشف عن تفاصيل التسوية، فقد تضمنت شرطًا هو ألا تكرر موريس مزاعم الاعتداء الجنسي، وتنتهك موريس الآن الاتفاق المذكور.

واقترحت المصادر أنها ستضطر إلى إعادة الدفعة الأولى البالغة 125 ألف دولار التي تم تقديمها بالإضافة إلى مواجهة مطالبات محتملة بالتعويضات الكبيرة من مغني الراب.

كما ذكر الموقع سابقًا أن دريك أصر على أن اللقاء الجنسي مع موريس كان بالتراضي، وأن موريس ”مارست الجنس الفموي طواعية“، وغمرته في وقت لاحق بالرسائل النصية، لكن دريك قال إنه يفتقر إلى ”الوقت أو الطاقة للرد“ عليها، ما أغضبها.

وفي أبريل 2017، أعلنت موريس على إنستغرام أنها حامل، واتهمته لاحقًا، وفقًا لدعوى قضائية ضد دريك في سبتمبر 2018، أنه والد جنينها.

وبعد أن زعمت أنه رفض إجراء اختبار للأبوة، ادعى دريك أن موريس غيّرت القصة، وقال إن ادعاءاتها كانت مجرد خدعة تهدف إلى ابتزاز المال منه.

وقال دريك في وثائق المحكمة: ”لا يوجد دليل موثوق على الحمل ولا أي طفل كان من الممكن أن يولد في تلك الفترة“.