للمرة الأولى.. هيئة الترفيه تنظم حفلين غنائيين في عرعر بالسعودية

كشف الحساب الخاص بفعاليات الحفلات التي تُقيمها السعودية، عن إقامة حفلين غنائيين للمرة الأولى في مدينة عرعر، تحت رعاية هيئة الترفيه.

وأعلن الحساب عبر ”تويتر“، عن بوستر الحفل الذي يجمع الفنان عبادي الجوهر، والفنان خالد عبدالرحمن، في الحفل الذي سيقام في ساحة الرفاع بمدينة عرعر في 21 حزيران/يونيو الجاري.

وأُتيحت التذاكر الخاصة بالحفل، عبر فروع فيرجين ميجا ستورز، حيث تشهد إقبالًا كثيفًا من جانب الجمهور، في حين يسبق هذا الحفل بيوم واحد، حفل آخر يحييه النجم رابح صقر، والفنان السعودي الشاب عايض، يوم 20 حزيران/يونيو الجاري، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

يُذكر أن الهيئة العامة للترفيه تنظم العديد من النشاطات الفنية والترفيهية في السعودية هذه الفترة، بين الحفلات الغنائية والعروض المسرحية، وتستمر الفعاليات حتى تموز/يوليو المقبل.