الفنان أحمد أمين يفقد صوته لمدة ٣ أسابيع

أعلن الإعلامي والفنان المصري أحمد أمين، عن أنه فقد صوته ولن يستطيع الكلام بسبب إصابته في الحنجرة التي تفاقمت وتحتاج إلى تدخل جراحي، معلنا استخدامه لغة الإشارة بديلا عنها.

وقال الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات ”تويتر“:« إنه أصيب في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع».

وتابع:« للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وماشاء فعل“.

وانتهى أحمد أمين، من تقديم عروض مسرحية ضمن ”أمين وشركاه“، في المملكة العربية السعودية، والتي يجسد من خلالها العديد من الشخصيات والتي تناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.