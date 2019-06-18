شاهد.. شمس الكويتية تستعين بمحمد صلاح للرد على اتهامها بالإساءة للسعوديين

استعانت الفنانة شمس الكويتية، بصورة لمحمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، للرد على حملة الانتقادات التي شُنت ضدها بعد إساءتها لمن لن يحضر حفلها المقرر له في السعودية يوم الجمعة 21 يونيو، بوصف غير لائق.

وأقسمت شمس الكويتية، أنها لم تُسئ أو تنتقص من أي شخص، رغم أن تغريدة إعلان حفلها بالسعودية خرجت من حسابها الرسمي على ”تويتر“، وكذلك تعليقها الذي أساء للشعب السعودي.

ووصفت شمس الكويتية، من تداولوا تعليقها بأنهم ”ناس مفترية وكذابة“، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، قائلًة: ”يارب صبرني على الناس المفترية الكذابين اللي ما يخافونك، والمصيبة إني عارفتهم منو ولا أقدر أتكلم“.

وأضافت المطربة الكويتية: ”وأتمنى من كل حبايبي ومحبيني لا تصدقون أي إشاعة أو كلام لأن يشهد الله العظيم علي وعلى صدق نيتي وعملي وإن ما طلع مني أي شي فيه انتقاص أو إساءة لمخلوق ربي يشهد على“.

وأكدت أنها تملك الشجاعة بالاعتراف بالإساءة إذا فعلت ذلك، فتابعت: ”وإذا أنا قلت شي أنا جدًا شجاعة إني أقول نعم قلت، بس وربي ما حصل، وكل الإعلام اللي جالس يتناقل الخبر والأشخاص اللي دافعين لكم عشان تسوون الحملة ضد حفلتي في الرياض ربي يتولاكم ويرد كيدكم في نحركم بإذن الواحد الأحد وحسبي الله ونعم الوكيل“.

ومن خلال حسابها على ”تويتر“، شاركت متابعيها بتغريدة استخدمت فيها هاشتاج، السعودية خط أحمر، متهمة خلايا إرهابية بالوقيعة بينها وبين شعب المملكة.

وكتبت شمس، ”السعودية خط أحمر“، ردي على كل الحاقدين وخلايا الإرهاب المرتزقة حفظ الله المملكة وكل شبر من أرضها وكل فرد من ناسها بعينه التي لا تنام، محمد بن سلمان.

#السعوديه_خط_احمر ردي على كل الحاقدين وخلايا الارهاب المرتزقة حفظ الله #المملكة وكل شبر من ارضها وكل فرد من ناسها بعينه التي لاتنام ???????????????????????? #محمد_بن_سلمان — شمس الكويتية (@shamsofficial) June 18, 2019

وكانت قد سيطرت حالة على من الغضب الشّديد على الجمهور السّعوديّ، بعد كتابة الفنّانة، شمس الكويتيّة، تعليقًا مسيئًا لعدد من متابعيها السّعوديّين.

وطالب عدد كبير من الشّعب السّعوديّ بمقاطعة حفلها، ومحاسبتها على هذه الإساءة في حقّهم، مشيرين، إلى أنّهم لن يقبلوا بهذه الإهانة.

وكتبت في تعليق على تغريدتها التي حذفتها ”مين الحيوان اللي قال ما أقدر أجي“، في إشارة للحفل الذي ستحييه في المملكة العربيّة السّعوديّة، وتنظّمه الهيئة العامّة للتّرفيه السّعوديّة، التي يرأسها المستشار، تُركي آل الشيخ، في مركز الملك فهد الثّقافيّ بالرياض، يوم الجمعة 21 يونيو.