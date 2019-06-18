بعد خضوعه لعملية جراحية.. الفنان الكويتي خالد العجيرب يهاجم وزير الصحة (فيديو)

أعرب الفنان الكويتي خالد العجيرب عن استيائه الشديد من المعاملة التي لقيها أثناء دخوله المستشفى وخضوعه لعملية جراحية في الكويت، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم تعافيه بشكل كامل إلا أن النظام التأميني لا يسمح له بالبقاء أكثر من يوم واحد بعد العملية.

ووجه رسالة لوزير الصحة، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات”، قال العجيرب: ”مساكم الله بالخير رسالتي مو موجهة لدكتور ولا لاستشاري.. رسالتي موجهة لوزير الصحة.. وزير أعطيتوا المتعافين بطاقة عافية عشان تعافوهم ولا عشان تاخدون عافيتهم بمعاملتكم؟“.

وأضاف: ”يعني قلنا على موافقة الرنين ننطر ساعتين وموافقة تحليل ننطر 3 ساعات آمنا بالله.. هالحين عملية ومسوي غرز والجرح هالطول.. من تاني يوم يقولولي اطلع.. أطلع ليش يقولولي ما في إلا يوم واحد بعد العملية؟“.

وتابع: ”يعني الواحد يكون في الملاحظة يحطوا يومين.. أنا مسوي عملية تقولولي اطلع.. يا حبيبي هالعملية فيها غيار 3 مرات في اليوم على الجرح.. يعني شنو كل شوي أروح البيت وأرجع عشان أغير على الجرح؟“.

واختتم حديثه، قائلًا: ”والدكتور اتكلم وقالهم إني حالتي خطرة ومحتاج أقعد في المستشفى لمدة أطول.. يقولوا لا هو يوم واحد بعد العملية وأي يوم زيادة على حسابه إحنا مو مسؤولين.. وزير إنت معانا ولا علينا؟“.

وكان الفنان الكويتي خالد العجيرب قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، الأسبوع الماضي، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، دون أن يكشف عن تفاصيل مرضه.

وكان قد شارك الفنان خالد العجيرب، في الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل الكوميدي “واحد مهم”، من تأليف ضيف الله زيد، وإخراج نعمان حسين، ويشارك في بطولته طارق العلي، وفخرية خميس، ومنى شداد، وانتصار الشراح، وخالد المظفر، وآخرون.