فنان شعبي يحيي حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر الفنان الشعبي حكيم؛ ليكون صاحب أغنية افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر، والتي من المقرر أن تبدأ نهاية الأسبوع الجاري.

وانتهت اللجنة من التجهيزات الأخيرة على أغنية افتتاح البطولة، والتي ستعلن يوم الجمعة المقبل، قبل مباراة مصر وزيمبابوي باستاد القاهرة الدولي.

وجاء اختيار حكيم للحفل؛ كونه أحد نجوم الأغنية الشعبية الأوائل في مصر، وله العديد من التجارب الغنائية المميزة في مثل هذه المناسبات، إلى جانب حركته وتفاعله البارز مع الجمهور على المسرح، ومن ثم سعي اللجنة للخروج بمظهر لائق، في ظل التوجيهات والمتابعة المستمرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتجهيزات البطولة.

ويغني الأغنية المطرب المصري حكيم ومطربة سنغالية وأخرى نيجيرية، أغنية الحفل، وتحمل الأغنية كلمات “ لو ١٠٠ حاجة فرقتنا .. الكورة جمعتنا..لعبناها في الشوارع والمدارس جوه بيتنا ..إفريقيا بيها مشهورة.. وبتعشق كلمة كورة .. مبوما وشحاتة ودروجبا… وإيتو وموصلاح في الصورة“.

وتستكمل الأغنية، ”متجمعين على حلم كبير… وعلى حب وخير متجمعين .. متجمعين بولادنا السمر العالم عارف إحنا مين .. متجمعين من كل بلاد إفريقيا وشبابنا موجودين .. متجمعين وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين .. نلعب مع بعض وفي الآخر كلنا فائزين…إفريقيا .. إفريقيا .. إفريقيا“.

يذكر أن حكيم شارك في عدد من المناسبات الرسمية قبل ذلك، منها حفل إجراء قرعة البطولة في أبريل الماضي، تحت سفح الأهرامات، بحضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، ورؤساء اتحادات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وجميع ممثلي الاتحاد الدولي، بجانب نجوم الكرة الإفريقية على رأسهم: الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا.

ويذكر أن الفنان المصري الكبير عمرو دياب، الملقب بـ“الهضبة“، غنى منذ 28 عامًا أغنية في حفل افتتاح بطولة دورة الألعاب الإفريقية، التي استضافتها مصر عام 1991، بعنوان“إفريقيا“، إلا أنها عرفت بين الجمهور باسم ”بالحب اتجمعنا“، وغناها عمرو بثلاث لغات: ”العربية-الفرنسية-الإنجليزية“، وقام مؤخرًا بإعادة توزيعها؛ دعمًا للمنتخب المصري في البطولة.