بدرية أحمد ترد على ريماس منصور (فيديو)

ردت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد على الفنانة السعودية ريماس منصور، بعد قيام الأخيرة باتهام بعض الفنانات بالحصول على الأموال بطرق غير شرعية، بعيدة عن التمثيل، بحجة أن أي فنانة مبتدئة من المفترض أنها لا تملك أموالاً طائلة لشراء القصور والسيارات الفخمة.

وقالت بدرية أحمد في مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“: ”زعلت من كلامها، وما أبي أعيد كلامها عشان ما أوسخ لساني.. يعني لما كنتي لابسة على الطاولة في المطعم الألماظات والخواتم اللي لبساهم من وين جت؟ فالبيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر.. فاحترمي نفسك“.

وتابعت: ”شوفناكي هاداك اليوم لبسالي شورت فوق الركبة.. أنا ما أعيب بس شوفي نفسك كيف كنتي.. وكل وحدة حرة بأخلاقها عندها رب يحاسبها، واللي على راسه بطحة يحسس عليها“.

وتعود بداية القصة لقيام ريماس منصور بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ تقول من خلاله: ”أستغرب اللي يقول إنتي ممثلة المفروض ساكنة بقصر وعندك ملايين بالبنك.. مين قالكم إنه كل الممثلات ساكنين بقصور وعندهم خدم.. جدًا قليلين“.

وتابعت: ”أنا ساكنة ببيت إيجار ترى، إحنا ناس عاديين جدًا وأجرنا عادي.. ترى مو كل ممثل أو ممثلة بياخدوا مليون. قليلين جدًا اللي بياخدوا بالملايين.. وإذا شفتوا فنانات راكبين روز رايس، وهي لسه مبتدئة يبقى جيبها بطرق أخرى ما أقدر أقول“.

وسبق أن كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، أنه مسجل بحقها 6 قضايا أمنية ضبط وإحضار، في تهم أغلبها تتعلق بمشاكلها المادية، وقضايا أخرى، مؤكدة عدم خوفها من تلك القضايا.