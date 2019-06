بدرية أحمد ترد على ريماس منصور (فيديو)

View this post on Instagram

هاجمت الفنانة الإماراتية #بدرية_أحمد، الفنانة اليمنية #ريماس_منصور؛ بسبب قيام الأخيرة باتهام بعض الفنانات بالحصول على أموالهن بطرق غير شرعية، خاصة إذا كن يسكن القصور ويركبن السيارات الفاخرة. وأضافت #بدرية في مقطع فيديو، عبر "سناب شات" :"زعلت من كلامها وما أبي أعيد كلامها عشان ما أوسخ لساني.. يعني لما كنتي لابسة على الطاولة في المطعم الألماظات والخواتم اللي لبساهم من وين جت، فالبيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر.. فاحترمي نفسك". @badriya1ahmad ما رأيك، هل استحقت ريماس هذا الرد؟