بيلا حديد تعتذر للسعودية والإمارات

تقدمت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد، باعتذار إلى السعودية والإمارات، موضحة أنها لم تكن تقصد الإساءة عندما نشرت صورة لها عبر خاصية ”انستغرام ستوري“، وهي تضع حذاءها على طائرات البلدين.
وشاركت حديد متابعيها عبر ”انستغرام”، بيان الاعتذار، الذي قالت فيه إنها ”لم ولن تقبل استخدام أي منشورات تحض على الكراهية تجاه أي أحد“، مشددة على أنها ”ستظل متعلقة بأصولها وتراثها“.
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اعتذرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، #بيلا_حديد، لدولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعد شن شعوب الوطن العربي حملة هجوم واسعة ضدها، إثر "استهزائها" بطيران الخطوط السعودية، والطيران الإماراتي. وأوضحت عارضة الأزياء الشهيرة، أنّها لم تكن تقصد أيّ إساءة بوضع حذائها على طائرات البلدين، من خلال الصّورة التي نشرتها عبر ‘"إنستغرام ستوري"، مشيرًة، إلى أنّها لن تقبل استخدام منشوراتها للحضّ على الكراهية تجاه أيّ أحد. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #تفاعل #لايك #بيلا #جيجي_حديد #عارضة_أزياء #فاشن #جمال #مكياج #أمريكا #فلسطين #مشاهير #أخبار_مشاهير #السعودية #الامارات #صور #uae #saudi #ksa #trend #news #bellahadid #beauty
وأعربت عن ”محبتها للجانب المسلم والعربي من عائلتها وإخوانها في العالم“، مشيرة إلى أنها ”وقفت كثيرًا بجانب الحق خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، لذلك فهي تُكنّ كل الاحترام لهذه البلدان ولا تتحدث عنها سوى بالحب“، منوهة إلى أنها ”لم تكن تقصد بهذه الصورة أي علاقة بالسياسة، مقدمة اعتذارها لمن وجه لها أي انتقاد، خاصة السعودية والإمارات، واعدة بأن تكون أكثر وعيًا“.
وأردفت ”أنا أقوم بنشر هذا البوست لتوضيح بعض الأمور التي أثقلت قلبي، أولًا لا ولن أقبل أبدًا أن تستخدم صفحتي ومنشوراتي للتعبير عن الكراهية تجاه أي أحد، خصوصًا إذا كان الأمر متعلقًا بأصولي وتراثي الجميل والقوي، أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم“.
وتابعت عارضة الأزياء ”لا أكنّ في قلبي سوى الاحترام الكبير، وليس كذلك فقط، بل لطالما حاولت الوقوف مع الحق، خصوصًا فيما يتعلق بالشرق الأوسط العظيم، لم أكن أبدًا ولن أكون يومًا الشخص الذي يتحدث عن هذه البلدان سوى لنشر الحب والجمال الذي تتمتع به، كما علمني دائمًا جدتي وأبي. الشعور بأنني تسببت بخيبة أمل لكم هو ما يؤلمني كثيرًا“.
واستطردت ”لم يكن لصور حذائي على الاستوريز بالأمس أي علاقة بالسياسة، إنها الحقيقة، لم ألاحظ أبدًا الطائرات الظاهرة في الخلفية، لم ولن أقلل يومًا من احترام هذه الخطوط الجوية، أو البلدان التي تتبع لها، على العكس، أنا أحب كثيرًا هذه الخطوط الجوية التي تملك أفضل الطائرات والموظفين“.
واختتمت حديد بيانها بقولها ”أقدم اعتذاري الصادق والشديد لأولئك الذين اعتقدوا أنني أوجه أي انتقاد لهم، لا سيما من السعودية أو الإمارات، لم يكن ذلك القصد أبدًا وآمل أن تتفهموا اللغط الذي حدث، وأعد بأن أكون مسؤولة أكثر عند نشري الوعي تجاه القضايا المحقة، بما فيها تلك المتعلقة بمجتمع الشرق الأوسط الذي أحبه كثيرًا. شكرا لوقتكم، أحب كل واحد منكم“.
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قدمت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية #بيلا_حديد اعتذارا للشعب السعودى والإماراتى، بعد نشرها صورة مسيئة عبر الاستورى الخاص بها أمس، والتى أثارت غضب المدونين عبر منصات السوشيال ميديا. ونشرت حديد، منذ قليل، اعتذارا رسميا لكل المتابعين فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، واصفة الصورة بسوء الفهم، معربة عن أسفها الشديد، وجاء البيان كالآتى: "مرحباً، أنا أقوم بنشر هذا البوست لتوضيح بعض الأمور التى أثقلت قلبى، أولا لا ولن أقبل أبداً أن تستخدم صفحتى ومنشوراتى للتعبير عن الكراهية تجاه أى أحد، خصوصا إذا كان الأمر متعلقاً بأصولى وتراثى الجميل والقوى، أحب من كل قلبى الجانب المسلم والعربي من عائلتى وكذلك إخوانى وأخواتى فى جميع أنحاء العالم وأضافت عارضة الأزياء: "لا أكن فى قلبي سوى الاحترام الكبير، وليس كذلك فقط، بل لطالما حاولت الوقوف مع الحق، خصوصاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط العظيم، لم أكن أبدا ولن أكون يوماً الشخص الذى يتحدث عن هذه البلدان سوى لنشر الحب والجمال الذى تتمته به، كما علمانى دائماً جدتى وأبي، الشعور بأننى تسببت بخيبة أمل لكم، هو ما يؤلمنى كثيراً". وتابعت حديد: "لم يكن لصور حذائى على الاستوريز بالأمس أية علاقة بالسياسة، إنها الحقيقة، لم ألاحظ أبدا الطائرات الظاهرة فى الخلفية، لم ولن أقلل يوماً من احترام هذه الخطوط الجوية، أو البلدان التى تتبع لها، على العكس، أنا أحب كثيراً هذه الخطوط الجوية التى تملك أفضل الطائرات والموظفين، أقدم اعتذارى الصادق والشديد لأولئك الذين اعتقدوا أننى أوجه أى انتقاد لهم، لا سيما من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لم يكن ذلك القصد أبداً وآمل أن تتفهموا اللغط الذى حدث" واختتمت كلامها: "أعد بأن أكون مسئولة أكثر عند نشرى الوعى تجاه القضايا المحقة، بما فيها تلك المتعلقة بمجتمع الشرق الأوسط الذى أحبه كثيراً، شكرا لوقتكم، أحب كل واحد منكم" . ". . . . . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق