بيلا حديد تعتذر للسعودية والإمارات

اعتذرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، #بيلا_حديد، لدولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، بعد شن شعوب الوطن العربي حملة هجوم واسعة ضدها، إثر "استهزائها" بطيران الخطوط السعودية، والطيران الإماراتي. وأوضحت عارضة الأزياء الشهيرة، أنّها لم تكن تقصد أيّ إساءة بوضع حذائها على طائرات البلدين، من خلال الصّورة التي نشرتها عبر ‘"إنستغرام ستوري"، مشيرًة، إلى أنّها لن تقبل استخدام منشوراتها للحضّ على الكراهية تجاه أيّ أحد. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #تفاعل #لايك #بيلا #جيجي_حديد #عارضة_أزياء #فاشن #جمال #مكياج #أمريكا #فلسطين #مشاهير #أخبار_مشاهير #السعودية #الامارات #صور #uae #saudi #ksa #trend #news #bellahadid #beauty