بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

أعلن المطرب المصري عمرو مصطفى، اعتزاله التلحين، بعد 20 عامًا مضاها في هذا المجال، لكنه أكد أنه سيتجه للغناء فقط.

واحتفل الملحن والمطرب المصري بمرور 20 عامًا على عمله بمجال التلحين، واستغل تلك المناسبة ليعلن عن تحضيره لألبوم جديد سيطرحه هذا العام.

وقال عمرو مصطفى في منشور عبر حسابه بموقع ”فيس بوك“: ”1999 – 2019 .. النهاردة هكون تميت 20 سنة كملحن ذكرى أول أغنيه خليك فاكرني“.

وأضاف: ”البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت طبعًا قادرين نعملها.. وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله“.

1999 / 2019 /٢٠ سنه تلحين النهارده هكون تميت ٢٠ سنه كملحن ذكري اول اغنيه خليك فاكرني البدايه كانت خليك فاكرني… تم النشر بواسطة ‏عمرو مصطفى‏ في الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٩

ويعد مشوار عمرو مصطفى الغنائي إلى الآن قصيرًا نوعًا ما، فقد أصدر ثلاثة ألبومات غنائية منذ 2007 الذي أصدر فيه ألبوم ”أيامي“ وكان الأكثر نجاحًا في مشواره الغنائي، وفي 2008 أصدر ألبومه ”علامة في حياتك“، وتعاون فيه موزعون إسبان وأتراك ومجريين، وحقق أفضل مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2008.

وفي 2009 أطلق ألبوم ”الكبير كبير“ وتعاون فيه مع الشعراء أيمن بهجت قمر وخالد تاج الدين وتامر حسين، ومع الموزعين نادر حمدي وتميم وسامي نبيل سامي.